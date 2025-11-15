قنديبور ينقذ الوحدة من كسر سلسلة اللاهزيمة على يد خورفكان



أنقذ الإيراني رضا قنديبور الوحدة من تلقي هزيمة كادت تضع حداً لسلسلة قياسية من عدم الخسارة، وسجل هدفاً متأخراً تعادل به فريقه 2 ـ 2 مع خورفكان، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على استاد آل نهيان، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإماراتية. ورفض الوحدة كسر سلسلة عدم الخسارة ليحافظ على سجله خالياً من الهزيمة للمباراة الـ27 في جميع المسابقات، وكانت آخر خسارة تعرض لها الوحدة في 31 يناير الماضي عندما سقط أمام عجمان في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الماضي.



جاءت المباراة مثيرة خاصة في الدقائق الأخيرة، إذ تقدم خورفكان بهدف عكسي عن طريق جادسوم داسيلفا لاعب الوحدة «51»، وأضاف إيلتون فيليبي الهدف الثاني بالكعب «80»، وقلص عمر خريبين النتيجة بهدف «89».

وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع إثارة كبيرة بعدما أحرز البديل الإيراني رضا قنديبور هدفاً في الدقيقة 90+3 إلا أنه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بعد خطأ من فاكوندو مع المدافع عبدالله الرفاعي. وعاد اللاعب نفسه وأنقذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+9.



وتأثر الوحدة بالغيابات العديدة في صفوفه خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، إذ اعتمد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة على ثنائي الوسط عبدالله حمد وجادسوم داسيلفا في قلب الدفاع. وتقام مباراة الإياب يوم 30 نوفمبر الجاري على استاد صقر بن محمد القاسمي.