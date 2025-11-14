الوحدة وخورفكان يرفعان شعار الفوز في كأس «أديب»



يتطلع الوحدة لمواصلة مشوار الانتصارات في مختلف البطولات، ويسعى لاعبو الفريق إلى تجاوز عقبة خورفكان خلال المباراة التي تقام غداً السبت في تمام الساعة الرابعة و50 دقيقة عصراً، في افتتاحية مواجهات دور الثمانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز خلال المواجهة، وكان الوحدة صاحب الأرض قد بلغ هذا الدور بعد تعادله بهدف خلال مرحلة الذهاب بهدف، والفوز خلال مرحلة الإياب بنتيجة 4-2 على أرضية ملعب عجمان، ويسعى مدرب العنابي للاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه إلى جانب إقامة المباراة وسط جمهور الوحدة المنتشي بنتائج الفريق في مختلف البطولات.



بدوره يسعى خورفكان لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي حلق فيها النسور لمرحلة دور الثمانية بعد تجاوز فريق بني ياس في الدور الأول، بعد التعادل 2-2 ذهاباً، والتفوق إياباً على أرضية ملعب الشامخة بهدف دون رد، ليلاقي الوحدة غداً على ملعبه في العاصمة أبوظبي.



ويعد مدرب خورفكان المواطن حسن العبدولي، أبرز الغائبين عن فريقه خلال مواجهة الغد بسبب الإيقاف الذي حصل عليه عقب نهاية المباراة السابقة، وسيتولى مساعد المدرب، كارلوس، مهمة قيادة الفريق أمام الوحدة.



من جهته يخوض خورفكان المواجهة بصفوف شبه مكتملة وبوجود كل اللاعبين، ويرغب رفاق اللاعب عبدالله الرفاعي في العودة من أبوظبي بنتيجة إيجابية تعبد الطريق للفريق قبل موقعة الإياب يوم 30 الجاري في خورفكان. بدوره حذر كارلوس، مساعد مدرب خورفكان، من خطورة الوحدة الذي يعيش أفضل أيامه في مختلف البطولات، ويعد من أفضل فرق الدوري، مؤكداً جاهزية الفريق للقاء، لافتاً إلى أن لاعبي خورفكان سيخوضون المباراة بتركيز عالٍ لتحقيق النتيجة الإيجابية التي تضع النسور على أعتاب المربع الذهبي.