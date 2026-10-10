شاموسكا فخور بالأداء الهجومي للوحدة أمام الظفرة

أبدى البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، سعادته البالغة بالأداء التصاعدي، الذي قدمه الفريق خلال مواجهة الظفرة في كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن الفريق أظهر شخصية جيدة، ولعب مباراة تكتيكية وهجومية مميزة.

ونجح الوحدة في تجاوز عثرة البداية في البطولة بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الجزيرة وبني ياس، ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد الفوز على الظفرة بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ويبقي على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حققنا نتيجة إيجابية، وقدم الفريق مباراة جيدة خصوصاً في الجانب الهجومي، حيث أظهرنا جودة أكبر في اللعب بين الخطوط، ونجحنا في استغلال المساحات والثغرات في دفاع المنافس، إضافة إلى فاعلية التسديد من خارج المنطقة».

وأضاف: «راض تماماً عما قدمه اللاعبون والأداء الهجومي التصاعدي، بعدما لعبنا مباراة تكتيكية، ونأمل أن نقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة».

من جانبه أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الظفرة، عن فخره بلاعبيه رغم الخسارة أمام الوحدة، مشيراً إلى أن الفريق لعب أغلب فترات اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد دومينيك ميندي منتصف الشوط الأول، وهو ما جعل المواجهة أكثر صعوبة على فريقه.

وتعد المباراة هي الثانية للظفرة تحت قيادة كارتيرون، الذي تولى المهمة عقب إقالة الكرواتي آلين هورفات لسوء النتائج، حيث تلقى الفريق الخسارة الثالثة في كأس رابطة المحترفين.

وقال، إن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون تمثل نقطة إيجابية مهمة، وأنهم واصلوا المحاولة والقتال طوال المباراة رغم النقص العددي، وهو ما عكس رغبتهم في تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف أنه سعيد بالعمل في الدوري الإماراتي القوي، وأن المنافسة تمنح فريقه فرصة لاكتساب الخبرة من مباراة إلى أخرى، حيث يسعى الفريق إلى تحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.