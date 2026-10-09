العربي يواصل التحليق في صدارة «الهواة»

عزّز العربي موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما اجتاز ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2-1، في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس، ليواصل الفريق عروضه القوية وينفرد بالقمة رافعاً رصيده إلى 16 نقطة.

ويدين العربي بفوزه إلى غابرييل كامارجو وياتارا، اللذين سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 12 و59، فيما أحرز كريستيانو سيلفا هدف غلف يونايتد الوحيد في الدقيقة 45+6. وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مالك أتاندا في الدقيقة 90+5، ليتجمد رصيد غلف يونايتد عند 6 نقاط، بينما واصل العربي مسيرته بثبات نحو تعزيز حظوظه في المنافسة على الصعود.

وفي المواجهة الثانية، حقق الاتفاق أول انتصاراته في المسابقة، بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الذيد، وصيف الترتيب، بهدف دون مقابل، حمل توقيع قيس بنيو في الدقيقة 18.

ومنح الفوز دفعة معنوية مهمة للاتفاق، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، تاركاً المركز الأخير للجزيرة الحمراء، في وقت تلقى فيه الذيد خسارة مؤثرة في سباق المنافسة على الصدارة.

وفي مباراة أخرى، أفلت الجزيرة الحمراء من الخسارة أمام ضيفه دبا، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 بفضل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع. وتقدم دبا عبر سايموي دي باروس وجويلهرام، فيما سجل كيفين سونا ووالس غوميز هدفي الجزيرة الحمراء، الذي خطف نقطة ثمينة بعدما أدرك غوميز التعادل في الدقيقة 90+7، ليحرم دبا من العودة بالنقاط الثلاث. ورفع دبا رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 3 نقاط للجزيرة الحمراء، الذي تمسك بآماله في تحسين موقعه على جدول الترتيب.

مواجهات الأحد

وتتواصل منافسات الجولة السادسة، الأحد المقبل، بإقامة أربع مباريات تحمل أهمية كبيرة في سباق الترتيب، أبرزها مواجهة دبا الحصن، صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط، وجاره البطائح، الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى حصد النقاط الثلاث والتقدم في سلم الترتيب.

ويلتقي فورت فيرتوس مع الفجيرة، فيما يستضيف الإمارات فريق سيتي، وتترقب الفرق نتائج هذه المواجهات في ظل تقارب المستويات وتباين الطموحات بين فرق المقدمة وفرق وسط الترتيب والقاع.