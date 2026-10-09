الوحدة يحقق انتصاره الأول في كأس «أديب» على حساب الظفرة

حقق الوحدة انتصاره الأول في كأس رابطة المحترفين «أديب» هذا الموسم، بعدما تغلب على الظفرة 2-0، مساء الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول للمسابقة.

ووضع حامل لقب النسخة الماضية أول ثلاث نقاط في رصيده، بعد خسارته في أول جولتين، ليتجاوز دفعة بدايته المتعثرة، ويقفز من المركز الأخير إلى المركز التاسع، فيما تلقى الظفرة خسارته الثالثة توالياً، ليبقى من دون نقاط في المركز الأخير بالترتيب.

بدأ الوحدة المباراة بقوة، وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر براهيما ديارا، الذي استغل تمريرة بينية متقنة من عمر خريبين ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكراً.

وتعقدت مهمة الظفرة في الدقيقة 36، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه دومينيك ميندي إثر تدخل قوي على فاكوندو، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفرض الوحدة أفضليته على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء، مع تحسن واضح في أدائه مقارنة بمباراتيه السابقتين، مستفيداً من المساحات التي أتاحها النقص العددي في صفوف منافسه.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة استحواذه ومحاولاته الهجومية، رغم بعض المحاولات من الظفرة للعودة إلى أجواء المباراة.

وتصدى الحارس عيسى الهوتي لأكثر من محاولة لأصحاب الأرض، قبل أن يعزز البديل كريستيان بنتيكي تقدم الوحدة بالهدف الثاني في الدقيقة 80، بعد دقائق من دخوله بديلاً لخريبين، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة وينعش آماله في بلوغ الدور ربع النهائي.