كوزمين: قلبي وروحي مع «الأبيض»

أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب الجزيرة ومدرب الأبيض السابق دعمه الكامل لمنتخب الإمارات، معرباً عن أمنياته الصادقة بالتوفيق والنجاح لـ«الأبيض» في مشواره، ومؤكداً أنه يتابع مسيرته بكل اهتمام، ويتمنى أن يحقق المنتخب الأهداف التي يسعى إليها، ويقدم المستوى الذي يعكس قدرات لاعبيه وإمكاناتهم.

وقال كوزمين: في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة الجزيرة وخورفكان ضمن مسابقة كأس أديب: «قلبي وروحي مع منتخب الإمارات، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأنا معهم بروحي وقلبي، وأتمنى أن يحققوا أهدافهم ويقدموا أداءً جيداً يليق باسم المنتخب وبطموحات جماهيره. أتمنى أن يظهر اللاعبون الشخصية المطلوبة، وأن يقدموا أفضل ما لديهم في كل مباراة، وأن يكونوا في كامل تركيزهم من أجل الوصول إلى النتائج التي يتطلعون إليها».

وأضاف: «المنتخب يملك لاعبين لديهم إمكانات جيدة، وأتمنى أن يتمكنوا من توظيف قدراتهم بالشكل الصحيح داخل الملعب، وأن يحافظوا على روح المجموعة والتركيز طوال المباريات. مثل هذه البطولات تحتاج إلى الكثير من العمل والتركيز، وكل مباراة لها ظروفها وحساباتها، لذلك أتمنى أن يكون المنتخب جاهزاً لكل التحديات، وأن يستفيد من الفرص التي تتاح له».

وتابع مدرب الجزيرة قائلاً: «أنا أتمنى للأبيض الأفضل دائماً، وأتمنى أن تكون النتائج على قدر طموحات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير الإماراتية. عندما يلعب المنتخب، أتمنى له النجاح بصرف النظر عن أي شيء آخر، لأن المهم هو أن يمثل الإمارات بأفضل صورة، وأن يخرج من البطولة وهو راضٍ عما قدمه، ويحقق ما يستحقه من نتائج وإنجازات».