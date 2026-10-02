الجزيرة يتخطى خورفكان بثنائية برازيلية في كأس «أديب»





حقق فريق الجزيرة فوزه الثاني على التوالي ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» بعد تخطيه عقبة مضيفه خورفكان بثنائية نظيفة عن طريق تاليسكا وفينسيسوس ميلو في الدقيقتين 53، 71 ، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط، في وقت بقى فيه خورفكان بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

ورغم السيطرة الواضحة التي فرضها الجزيرة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، وترجمها إلى أفضلية كبيرة في الاستحواذ بلغت 68% مقابل 32% لخورفكان، إلا أن هذه الأفضلية لم تُترجم إلى أهداف بعد أن فرض فخر أبوظبي أفضليته منذ البداية، وهدد مرمى نسور الخور في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق الحارس أحمد حمدان حال دون وصول نجوم الجزيرة إلى الشباك، بعدما تصدى لعدد من المحاولات الخطرة، وحرم الثنائي تاليسكا ومالكوم من هز مرماه، ليبقي فريقه في أجواء المباراة رغم الضغط الجزراوي المتواصل.

وفي المقابل، لم يظهر هجوم خورفكان أي خطورة مكتفياً بعدد محدود من المحاولات الهجومية، أبرزها عبر أحمد جشك والمغربي طارق تيسودالي، العائد إلى المشاركة بعد غياب بسبب الإصابة لينتهي الشوط الأول على نتيجة «البياض».

مع انطلاقة شوط المدربين لم يحتج الجزيرة لوقت طويل بعد أن نجح تاليسكا من افتتاح التسجيل من الكرة الركنية التي لعبها مالكوم وفشل دفاع خورفكان في إبعادها لتسقط أمام تاليسكا الذي ترجمها قوية في شباك خورفكان هدف أول جاء في الدقيقة 53. وكاد نيرمين موجوكيتش أن يضيف الثاني لكن كرته ارتطمت بأسفل القائم، وتمكن فينسيوس ميلو من إضافة هدف فريقه الثاني في الدقيقة 71 بعد تلقيه تمريرة سحرية من مالكوم لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بنتيجة 2-0.