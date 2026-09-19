كلباء يحسم الديربي أمام خورفكان بثنائية في كأس أديب





حقق كلباء فوزه الأول في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "أديب" إثر فوزه الثمين على جاره خورفكان بنتيجة 2-1 في افتتاحية مواجهات كأس المصرف. سجل ثنائية النمور كل من سامان قدوس وأحمد نور الله في الدقائق 37، و84، في حين أحرز هدف خورفكان البرتغالي إيلتون فيلبي في الدقيقة 59 ليضع كلباء أول ثلاثة نقاط في رصيده، في حين يبقى النسور دون رصيد من النقاط.

وخلال شوط اللعب الأول استمر الأداء سجالاً بين الفريقين مع أفضليه لكلباء الذي حاول لاعبوه زيارة حارس خورفكان المتألق راشد عبدالله الذي استبسل في الزود عن مرماه وأفسد كثيراً من الهجمات الخطرة على مرمى النسور، وبحلول الدقيقة 37 تمكن محترف كلباء سامان قدوس من تعديل الأرقام السلبية بتوقيعه على أول أهداف المباراة مستفيداً من التمريرة السحرية للظهير الأيمن مروان فهد الذي وضع كرة على طبق من ذهب لزميله قدوس الخالي من الرقابة والذي لم يتوانَ في إيداعها المرمى مسجلاً هدفاً أول للنمور، ولاحت فرصة أخرى لكلباء بعد انفراد ديدي الصريح بحارس خورفكان الذي تألق في إبعادها بآخر نفس لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق كلباء بهدف دون رد.

وفي شوط المدربين لم ينتظر خورفكان كثيراً بعد أن أدرك له البرتغالي إيلتون فيلبي التعادل من كرة وجدها من على خط المرمى في الدقيقة 59، وقبل نهاية المباراة تمكن أحمد نور الله من إحراز هدف الفوز الغالي من ضربة رأس محكمة بعد تحويله عرضية وليد راشد داخل مرمى خورفكان هدفاً انتهت عليه المباراة بفوز كلباء على جاره خورفكان 2-1.