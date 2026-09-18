كلباء وخورفكان يتطلعان لبداية مثالية في كأس «أديب»





يتطلع كلباء وضيفه خورفكان إلى تحقيق الفوز في الظهور الأول للفريقين ضمن منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، عندما يلتقيان في الخامسة والنصف مساء غدٍ السبت على أرضية ملعب كلباء، في مواجهة تحمل طموحات متباينة ورغبة مشتركة في تحقيق بداية قوية وكتابة انطلاقة جديدة في سجل البطولة وتأتي ضمن الجولة الأولى من المسابقة .

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة كونها أول «ديربي» يجمع الجارين هذا الموسم، في انتظار موعد لقائهما في دوري أدنوك للمحترفين. ويدخل كلباء المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية من الدوري على عجمان بثلاثة أهداف، فيما اكتفى خورفكان بالتعادل السلبي أمام بني ياس.

بدوره أكد الإسباني فيكتور سانشيز، مدرب كلباء، أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن مباريات الديربي دائماً ما تحظى بمشاعر وحماس خاصين من جانب اللاعبين والجماهير، ما يضيف أجواء مختلفة للمباراة.

وأوضح سانشيز أن مواجهة خورفكان لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنافس تنظيماً وتماسكاً واضحين، إلى جانب اعتماده على أنماط لعب محددة، مشيراً إلى خطورته في التحولات الهجومية، وهو ما يتطلب تركيزاً كبيراً من لاعبي كلباء طوال اللقاء.

وشدد مدرب «النمور» على أهمية مواصلة التطور في الأداء بالكرة وبدونها، باعتبارهما من أبرز محاور التحضير للمباراة، لافتاً إلى أن الفريق يتحسن من أسبوع إلى آخر، مع ضرورة منح اللاعبين الوقت الكافي لاستعادة جاهزيتهم البدنية بصورة كاملة. وأعرب عن أمله في استمرار هذا التطور وتحقيق نتائج إيجابية مع اكتمال جاهزية جميع عناصر الفريق.

من جانبه، أكد الكرواتي كريسمير ريزيتش، مدرب خورفكان، أن فريقه يخوض ست مباريات في دور المجموعات، ويسعى إلى البداية بنتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن مباريات خورفكان أمام كلباء دائماً ما تكون ذات طابع خاص، لما تحمله من ندية وحماس بين الفريقين.

وتوقع ريزيتش أن تكون المواجهة مهمة للطرفين ومشوقة للجماهير، مؤكداً رغبة خورفكان في الظهور بصورة جيدة وتحقيق نتيجة تمنح الفريق دفعة معنوية في مشواره بالبطولة.

بدوره، توقع مروان فهد، لاعب كلباء، مباراة صعبة ومهمة، مشيراً إلى أن مباريات الكأس تختلف في طبيعتها عن مواجهات الدوري، وتتطلب تركيزاً عالياً منذ البداية.

ودعا فهد جماهير كلباء إلى الحضور ومساندة الفريق، مؤكداً أن دعمهم يمثل حافزاً مهماً للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومشدداً على أن طموح الفريق وجميع عناصره يتمثل في المنافسة على لقب الكأس وإسعاد الجماهير والنادي.

في المقابل، أكد لويس هاكين، لاعب خورفكان، أن تحضيراتهم للمباراة كانت جيدة على مدار الأسبوع، معرباً عن أمله في تحقيق الفوز، ومشيراً إلى وجود تطور وتحسن في أداء الفريق مع مرور الوقت.

وأضاف هاكين نتطلع إلى تقديم المستوى الذي يحقق تطلعات جماهير «النسور» في مستهل مشوار الفريق بالبطولة.