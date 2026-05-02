خريبين يكشف كواليس قراره بتسديد «بانينكا» في النهائي



كشف مهاجم وهداف الوحدة، الدولي السوري عمر خريبين عن كواليس قراره تسديد ركلة ترجيح على طريقة «بانينكا» في نهائي كأس رابطة المحترفين على الرغم من صعوبة الموقف.



وسدد خريبين ركلة الترجيح الرابعة للوحدة بطريقة «بانينكا» بهدوء منقطع النظير، منتزعاً صيحات الإعجاب، وهي الركلة التي منحت فريقه اللقب الرابع لكأس رابطة المحترفين الإماراتية على حساب العين.



وقال خريبين في تصريحاته عقب اللقاء رداً على هدوء أعصابه واتخاذه القرار في توقيت صعب: «في بعض الأحيان الظروف تدفعك للتسديد بهذه الطريقة وخاصة عندما لا يتوقع أحد أن تقوم بالتسديد على طريقة بانينكا، لذا وفي ظل الإثارة التي شهدتها ركلات الترجيح قررت تسديدها بهذا الأسلوب على خلاف التوقعات، والحمد لله حالفني التوفيق».



وأضاف خريبين إن جمهور الوحدة يستحق الفرحة والحصول على بطولة هذا الموسم، مشيراً إلى أن الجمهور وقف خلف الفريق وساند اللاعبين، وكنا نسعى لإسعادهم بأكثر من بطولة كأس الرابطة.



وأوضح أن الوحدة تعامل مع النهائي بعقلية الصبر، وكان يريد حسم اللقاء خلال المباراة وإن لم يحدث الوصول إلى ركلات الترجيح باعتبارها عاملاً ممكناً للحسم، مشدداً على أن اللاعبين كان لديهم الإصرار والرغبة لتعويض الجمهور باللقب.



وأثنى خريبين على حارس مرمى «العنابي»، زايد الحمادي، ووصفه بأنه حارس مميز ومجتهد وقدم أداء جيداً للغاية ونجح في التصدي لركلتي ترجيح ما قاد الفريق نحو البطولة.