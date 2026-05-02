عقوبات انضباطية منتظرة بسبب أحداث نهائي كأس المحترفين



بات الثنائي اليخاندرو روميرو «كاكو» لاعب العين، ومنصور برغش لاعب الوحدة مهددين بعقوبات انضباطية، عقب طرهما بعد نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس رابطة المحترفين، وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت اللقاء.



وتوج الوحدة بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب العين بعد فوزه في النهائي 4-2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.



وكشف تقرير النهائي الذي جمع بين العين والوحدة على موقع اتحاد كرة القدم، عن حصول اللاعبين على البطاقة الحمراء، بسبب المشادة التي حدثت بين اللاعبين بعد نهاية المباراة مباشرة.



وكانت حدة التوتر قد تصاعدت بشكل مفاجئ عقب إطلاق صافرة النهاية مباشرة، في مشهد أثار الجدل، حيث دخل عدد من اللاعبين في مشادة، لتتطور الأمور وسط غضب واضح من اليخاندرو روميرو «كاكو» لاعب وسط الفريق، والذي حاول الاشتباك مع منصور برغش، قبل أن يتم احتواء الأزمة.



وينتظر أن يتم رفع الواقعة إلى لجنة الانضباط، ما يهدد اللاعبين بعقوبات انضباطية ستتحدد وفقاً لما دونه حكم اللقاء الروسي سيرغي في تقريره، فيما سيغيبان تلقائياً عن المباراة المقبلة لفريقيهما في الدوري بناء على عقوبة الطرد في النهائي.



يذكر أن الوحدة أحرز لقب كأس رابطة المحترفين للمرة الرابعة في تاريخه، ليقلص الفارق مع شباب الأهلي الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ5 ألقاب.