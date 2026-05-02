عقدة النهائيات تطارد العين محلياً للمرة الخامسة



واصل العين معاناته مع ما يمكن وصفه بـ«عقدة النهائيات» على الساحة المحلية، بعدما خسر النهائي الخامس له على التوالي في البطولات الإماراتية، في سلسلة محبطة لجماهيره.



وجاءت أحدث هذه الإخفاقات أمام الوحدة، مساء أمس، في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي أقيم على استاد محمد بن زايد، بالخسارة 2-4 بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 0-0، وهي الخسارة التي أعادت إلى الأذهان سلسلة من النهائيات التي عاندت «الزعيم» في السنوات الأخيرة.



ورغم أفضلية العين في الكثير من النهائيات التي خاضها، إلا أنه واجه سوء حظ في حسمها لصالحه، ما حرمه من تذوق طعم البطولات المحلية في المواسم الأربعة الأخيرة، كما أن امتلاك الفريق لعناصر مميزة وخبرات كبيرة، وتفوقه الواضح في المباريات النهائية، إلى جانب وصوله المتكرر إلى النهائيات، أكد قدرات «الزعيم»، لكن غياب اللمسة الأخيرة والفاعلية في اللحظات الحاسمة شكل العائق الأكبر أمام تتويجه بالألقاب المحلية.



وخسر العين نهائي كأس رابطة المحترفين في الموسم قبل الماضي أمام الوحدة بهدف دون رد، بينما تلقى هزيمة أخرى في البطولة نفسها خلال موسم 2022-2023 أمام نادي الشارقة بنتيجة 1-2، وفي الموسم ذاته خسر العين أيضاً نهائي كأس السوبر أمام الشارقة بهدف نظيف.



أما في كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023، فقد خسر العين أمام الشارقة بعد ركلات ترجيح ماراثونية 13-14 عقب مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1، في واحدة من أطول ركلات الترجيح في تاريخ المسابقة.



وتبقى قدرة العين كبيرة على كسر هذه السلسلة في النهائيات، حيث يخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة يوم 22 مايو الجاري، كما أن الفريق اقترب من حسم لقب دوري المحترفين رسمياً بعد غياب، ما سيمنحه دفعة يتجاوز معها الإحباطات الأخيرة.