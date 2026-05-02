180 دقيقة فقط تهدي العبدولي لقباً تاريخياً



سجّل المدرب الوطني حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوحدة، اسمه في سجلات البطولات المحلية، بعدما أحرز أول لقب في مسيرته في «المحترفين» مديراً فنياً.



وتوّج العبدولي مع الوحدة بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية عقب الفوز بركلات الترجيح 4-2 على العين، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.



وتُعد البطولة هي الأولى في تاريخ العبدولي على رأس القيادة الفنية لفريق بالمحترفين، كما أنه ثاني مدرب مواطن يرفع الكأس بعد مهدي علي مع شباب الأهلي، إذ كان العبدولي وقتها مساعداً للمدير الفني.



وحالف العبدولي التوفيق في إحراز اللقب على الرغم من أنها المباراة الثانية التي يقود فيها الوحدة عقب توليه المهمة، حيث قاد الفريق في 180 دقيقة، بعدما كانت مباراته الأولى مع الوحدة ضد الشارقة في الجولة 23 من الدوري، قبل الفوز على العين في نهائي كأس الرابطة.



وتولى العبدولي رسمياً قيادة الوحدة في 18 أبريل الماضي عقب إقالة السلوفيني داركو ميلانيتش بعد الخروج أمام الاتحاد السعودي من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.



واعتبر حسن العبدولي أن التحدي الأكبر في مسيرته هو تدريب الوحدة، مؤكداً أن الوحدة كنادٍ هو الذي يضيف له كمدرب، وليس العكس.



وقال في تصريحاته عقب اللقاء: «أشعر بسعادة غامرة بالتتويج باللقب مع الوحدة، الذي أقول دائماً إنه يضيف لي كمدرب، نظراً لتاريخه الكبير».



وأعرب عن فخره الكبير بلاعبي الفريق بعد أداء قتالي بروح عالية، ما منح الفريق اللقب، مضيفاً: «لو لم أكن أملك هؤلاء اللاعبين أصحاب المستوى العالي الذي يجاري العين لم نكن لنحقق البطولة، فقد أظهروا معدنهم الأصيل على أرض الملعب».