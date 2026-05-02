زايد الحمادي: كأس المحترفين أقل تعويض لجمهور «العنابي»



أكد زايد الحمادي، حارس مرمى الوحدة، أن لقب بطولة كأس رابطة المحترفين هو أقل تعويض لجمهور الفريق هذا الموسم بعد أن كان يمنّي النفس بألقاب أكثر، خاصة دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المكان الطبيعي للوحدة هو منصات التتويج.



وحصد زايد الحمادي جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس المحترفين بعد تصديه للعديد من الفرص خلال المباراة، إضافة إلى ركلتين خلال ضربات الترجيح، ليقود الفريق إلى اللقب الرابع في تاريخه.



وقال الحمادي: «قصرنا مع جماهير الوحدة هذا الموسم، لكني وعدتهم بالتعويض بعد الإخفاق في الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا للنخبة، وأعتقد أن البطولة تعويض، ولو كان بسيطاً، وأقل إنصاف يقدّم على موسمنا الصعب».



وأضاف: «أشكر المدرب حسن العبدولي على قبوله المهمة وهذا التحدي في وقت صعب، ويستحق التتويج بالكأس إنصافاً له على مجهوداته على مدار السنوات الماضية».



وأشار الحمادي إلى أن المدير الفني منح اللاعبين الثقة، ما أسهم في الظهور بشكل جيد خلال النهائي، موضحاً أن العبدولي أكد للاعبين ضرورة خوض المباراة من دون ضغوط.

واختتم حارس الوحدة بالتأكيد على أن الفريق سيحاول البناء على اللقب من أجل الظهور بشكل أفضل في المواسم المقبلة.