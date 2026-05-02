إيفيتش: كرة القدم لم تكن عادلة مع «الزعيم»



أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، أن سوء الحظ وراء خسارة الفريق لقب كأس رابطة المحترفين، مشدداً على أن كرة القدم لم تكن عادلة، وأن النتيجة لم تعكس مجريات المباراة التي سيطر عليها العين بالكامل.



وفاز الوحدة بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية للمرة الرابعة بركلات الترجيح 4-2 على حساب العين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وقال إيفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «غياب التوفيق وسوء الحظ الذي لازمنا طوال التسعين دقيقة أدى إلى خسارتنا للمباراة، قدمنا مباراة مثالية فنياً، والنتيجة لم تعكس تفوق العين، بعد أن أهدرنا العديد من الفرص أمام المنافس».



وأضاف: «أعتقد أن الجميع في الإمارات علم لماذا العين هو الفريق الأفضل طوال الموسم الحالي، خسرنا للمرة الأولى هذا الموسم بسبب سوء الحظ فقط، وكرة القدم لم تكن عادلة، فقد كنا نستحق إنهاء المباراة لصالحنا بأربعة أهداف على الأقل قبل الوصول إلى ركلات الترجيح».



وأعرب إيفيتش عن فخره بلاعبي فريقه رغم الخسارة، رافضاً إلقاء اللوم على اللاعبين، مشدداً على أنهم بذلوا كل ما لديهم طوال اللقاء.



وأشار إيفيتش إلى أن الوحدة لعب المباراة من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، موضحاً: «المنافس لعب طوال التسعين دقيقة بهدف الوصول إلى ركلات الترجيح، بعكس العين الذي حاول وأضاع العديد من الفرص».



وختم: «خسارة كأس المحترفين لن تؤثر في مسيرة الفريق الناجحة، ونركز على المباريات القادمة التي تنتظرنا من أجل إنهاء الموسم بالألقاب».