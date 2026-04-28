نهائيان وكفة متعادلة.. من يفض شراكة «الكلاسيكو» في كأس أديب؟



تترقب جماهير الكرة الإماراتية «كلاسيكو» العين والوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في مواجهة يتوقع ألا تخلو من الإثارة لحسم اللقب.



النهائي المنتظر هو الثالث بين العين والوحدة في بطولة كأس رابطة المحترفين بمسمياتها المختلفة منذ انطلاقتها مع عصر الاحتراف.



ووفقاً لمواجهات الفريقين في البطولة، فإن الكفة تبدو متعادلة بالكامل، فلا يتفوق فريق على الآخر سواء في النهائيات أو المباريات.



والتقى العين والوحدة في كأس رابطة المحترفين بحسب الإحصائيات في 14 مباراة سابقة، حيث حقق كل فريق الانتصار في 5 مباريات، مقابل 4 مواجهات انتهت بالتعادل، وسجل العين 15 هدفاً، بينما أحرز الوحدة 13 هدفاً، ما يعكس التقارب الكبير في المنافسة بينهما في البطولة.



وعلى مستوى النهائيات، جمع أول نهائي للبطولة بين العين والوحدة في موسم 2008 ـ 2009، وحسمه «الزعيم» لمصلحته بهدف دون رد سجله شهاب أحمد، وضع به الكأس الأولى في خزائن النادي.



أما النهائي الثاني فكان في الموسم قبل الماضي 2023 ـ 2024، وبعد 15 عاماً من النهائي الأول، وابتسم للوحدة بالفوز بنفس النتيجة، بهدف نظيف أحرزه المدافع لوكاس بيمنتا، ومن المفارقات أن النهائيين أقيما على نفس الملعب باستاد محمد بن زايد، فهل يفك النهائي الثالث شراكة «الكلاسيكو» بين الغريمين التقليديين في البطولة.



ويعد الوحدة ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب كأس رابطة المحترفين بثلاثة ألقاب، خلف شباب الأهلي (5 ألقاب)، ويتفوق بفارق لقب عن كل من العين والجزيرة والنصر (لقبان)، بينما أحرز اللقب مرة واحدة كل من الشارقة وعجمان.