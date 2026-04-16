رابطة المحترفين تعلن طرح تذاكر نهائي كأس «أديب»



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية طرح تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، والذي يجمع العين والوحدة، للبيع أمام الجماهير.



وذكرت الرابطة منصاتها الرسمية أن التذاكر مطروحة عبر الموقع الرسمي، ومنصة «بلاتينيوم ليست».



ويقام نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مطلع شهر مايو المقبل بين العين والوحدة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي. وتشهد عملية بيع التذاكر إقبالاً كبيراً من جماهير الناديين، حيث يتوقع حضوراً غفيراً للقاء في ظل الطابع الخاص لمباريات العين والوحدة.



وكان العين قد تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على النصر بنتيجة 3 ـ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تفوق الوحدة على الجزيرة بنتيجة 3 ـ 1 في مجموع اللقاءين.



وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.