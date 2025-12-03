3 مباريات تفصل الوحدة عن معادلة رقم شباب الأهلي التاريخي



أصبح فريق الوحدة على بعد 3 مباريات فقط من معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخ الأندية الإماراتية بجميع البطولات، والمسجلة باسم شباب الأهلي بـ 33 مباراة متتالية، في حال نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في شهر ديسمبر الجاري. ووصل الوحدة إلى 30 مباراة متتالية من دون خسارة في جميع المسابقات المحلية والقارية، بعد الفوز المثير الذي كان قد حققه على خورفكان 2-1 في إياب الدور ربع النهائي لكأس المحترفين، وانتزع به بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



والسؤال الذي يدور في أذهان «الوحداوية» وجماهير الكرة الإماراتية حالياً، هل ينجح الوحدة في تحطيم رقم شباب الأهلي، خاصة وأن الفريق سيخوض أربع مباريات في شهر ديسمبر كفيلة لتمنحه أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الأندية الإماراتية، إذ يستعد الفريق لمواجهة الجزيرة في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة بمباراتي الذهاب والإياب يومي 5 و13 ديسمبر، ثم يطير إلى الدوحة لملاقاة الغرافة القطري في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 22 ديسمبر، والعودة لمواجهة خورفكان يوم 28 ديسمبر في دوري المحترفين.



وخلال العام الحالي، وتحديداً منذ يناير الماضي لم يتلق الوحدة أي هزيمة على مدار 30 مباراة في كل البطولات سواء المحلية أو القارية، إذ نجح في تحقيق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 11. كما نجح الوحدة في معادلة أطول سلسلة من دون خسارة في تاريخ النادي في دوري المحترفين، بعدما تمكن من تفادي الهزيمة في آخر 20 مباراة بدوري أدنوك منذ الموسم الماضي وحتى الجولة الثامنة من الموسم الحالي، وحقق 12 انتصاراً وتعادل في 8 مباريات.



وستكون المواجهة التي تجمع الوحدة بالجزيرة في الديربي بعد غد، الجمعة، على استاد محمد بن زايد، في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين بمثابة اختبار قوي للفريق لمواصلة توهجه وحفاظه على سجله التاريخي، خصوصاً وأن الفريق يغيب عنه عدد من العناصر الأساسية من اللاعبين الدوليين خلال فترة الدوري الحالية للمشاركة في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة أبرزهم روبن فيليب ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وساشا إيفكوفيتش، بالإضافة إلى عمر خريبين مع المنتخب السوري.



يذكر أن الوحدة يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين خلف العين، وتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وكان أول المتأهلين رسمياً لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة.