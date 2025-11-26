مورايس يكشف عن تطورات ملف تجديد عقده مع الوحدة



كشف البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن آخر تطورات ملف تجديد عقده مع «العنابي» بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق في الموسم الحالي، وتأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقدم مورايس عملاً مميزاً مع الوحدة منذ توليه المهمة مطلع الموسم الحالي، ولم يخسر مع الفريق خلال 17 مباراة قاد فيها «أصحاب السعادة»، ما دفع إدارة النادي إلى البدء في مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأبدى مورايس سعادته برغبة النادي في استمراره في قيادة الفريق لمواسم أخرى، مؤكداً أنه يسعى لإحداث الفارق، وإذا تم التوصل لاتفاق على الأمور كافة سيكون أمراً جيداً للجميع.



وقال مورايس في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «بالفعل النادي فاتحني في مسألة تجديد عقدي منذ شهرين، والأهم بالنسبة لي أن أحدث الفارق دائماً، أحاول القيام بعملي بكل التزام، وسأكون سعيداً إذا توصلنا لاتفاق نهائي في المستقبل، وحتى الآن أنا ملتزم بعقدي الذي ينتهي بنهاية الموسم».



وتحدث مساعد مورينهو السابق عن تأهل الوحدة إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً سعادته بقدرته على مساعدة الفريق على تحقيق النتائج التي يطمح إليها إدارة النادي وجماهيره.

وكان الوحدة حقق فوزاً مستحقاً على السد بعد أن حول تأخره بهدف إلى انتصار 3-1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة.



وأضاف مورايس: «حاولنا في الشوط الأول السيطرة على إيقاع المباراة أمام خصم قوي يتميز بالانتشار الجيد، والسد خاض المباراة في ظل حصوله على يوم راحة أكثر من الوحدة، ما أدى إلى تراجعهم بدنياً في الشوط الثاني وهو ما نجحنا في استغلاله ورفعنا نسق اللعب مما أتاح لنا خلق الفرص الكافية للعودة في النتيجة والفوز».



وعن ظاهرة «الريمونتادا» التي سيطرت على الوحدة في مبارياته في آسيا بعد أن حقق انتصاراته الأربع أمام اتحاد جدة والدحيل وناساف والسد عقب التأخر في النتيجة، أوضح مورايس أن قدرة الفريق على العودة في مثل هذه البطولات تؤكد على الشخصية القوية التي يمتلكها الوحدة وعقلية اللاعبين.



وختم: «بالطبع لا نرغب في التأخر في النتيجة كل مباراة، لكننا استقبلنا أهدافاً غير معتادة، منها ركلتا جزاء في آخر مباراتين، من الأفضل ألا نبدأ متأخرين في النتيجة، وعلينا إصلاح ذلك».