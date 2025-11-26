ماذا قال مانشيني بعد الخسارة أمام الوحدة في «النخبة»؟



أرجع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لفريق الكرة بنادي السد القطري، خسارة فريقه أمام الوحدة الإماراتي إلى الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الفريق في شوط المباراة الثاني، إضافة إلى خسارة جهود فيرمينيو وغيلهيرمي.

وأصبح موقف السد صعباً في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن تلقى الخسارة الثالثة من خمس مباريات، حيث يمتلك في رصيده نقطتين فقط، وتقلصت حظوظه بشكل كبير في التأهل إلى الدور التالي مع تبقي ثلاث جولات على مرحلة الدوري.



وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أشعر بالحزن الشديد بسبب تلك الخسارة، فقد قدم الفريق أداء جيداً في الشوط الأول، ولعبنا بطريقة رائعة، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف».



وأضاف: «اضطررت لإجراء بعض التبديلات التي وضعتنا في موقف صعب بعد خروج فيرمينيو وغيلهيرمي للإصابة، وارتكبنا في الشوط الثاني الكثير من الأخطاء التي منحت الوحدة القدرة على العودة، حيث لم تكن المباراة في صالحنا».



وتابع: «السد فريق كبير، أعلم أن المهمة ليست سهلة، ويجب علينا التحسن واستغلال فترة التوقف المقبلة في تطوير الفريق للأفضل، أمامنا مهمة صعبة في البطولة الآسيوية، لكن لدي الثقة في اللاعبين على التحسن في المرحلة القادمة».