علاء زهير: الوحدة هدفه «الآسيوية».. وكأس العرب فرصة لمصالحة جماهير «الأبيض»



أكد علاء الدين زهير، مدافع الوحدة، أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة بالفوز 3-1 على السد القطري في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الوحدة يسعى للذهاب بعيداً في البطولة القارية، وسيخوض المواجهات الثلاث المتبقية في مرحلة الدوري أمام الغرافة القطري وأهلي جدة والهلال السعوديين بأريحية أكبر، بعد ضمان التأهل لكن في نفس الوقت بطموح الفوز.



وقال زهير: «الفريق ظهر بتركيز أقل في الشوط الأول، وتحدث اللاعبون في غرفة الملابس بين الشوطين بضرورة اللعب بأسلوب الفريق المعتاد، والاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي على المنافس، ما مكنه من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز». وأضاف: «إن الوحدة يسعى لإنهاء مرحلة الدوري في مراكز المقدمة بعد التأهل رسمياً، لتسهيل مهمته في دور الستة عشر، خصوصاً أن الفريق يطمح إلى الذهاب بعيداً في البطولة في ظل المستويات الجيدة، التي يقدمها منذ بداية الموسم».



وتحدث زهير لاعب المنتخب الوطني الأول عن مشاركة «الأبيض» في بطولة كأس العرب، التي تنطلق في قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن البطولة في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الظهور بشكل قوي ومصالحة جماهير «الأبيض»، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وأشار إلى أن المنتخب الوطني قدم أداء جيداً خلال التصفيات خصوصاً في الملحق ومباراتي العراق، لكن لم يحالفنا التوفيق في التأهل إلى المونديال، وسنحاول التعويض في كأس العرب، التي تعد فرصة لمصالحة الجمهور.