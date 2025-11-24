مورايس: مطالبون بالتعامل بجدية مع مواجهة السد القطري



أكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة، أهمية مواجهة السد القطري في هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، معتبراً أن المباراة تمثل مفتاح التأهل إلى الدور التالي رغم صعوبة المنافس. ويلتقي الوحدة، نظيره السد، في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ستاد آل نهيان، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمنافسات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال مورايس في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات الوحدة للمباراة: بالنظر إلى الوضع الراهن في البطولة فإن المباراة في غاية الأهمية وتعد مفتاح التأهل وخاصة أننا نخوضها على ملعبنا وبين جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث. وأضاف: سنواجه فريقاً جيداً لديه إمكانيات كبيرة وقام بتغيير جهازه الفني مؤخراً ما قد يمنحهم دافعاً جديداً، لذا أتوقع أن يلعب السد الذي نحترمه كثيراً بطاقة مختلفة.



وشدد مورايس على ضرورة التعامل بجدية عالية مع المباراة، وأن يواصل الوحدة تقديم المستوى الذي يليق بنخبة فرق آسيا. ورداً على سؤال حول إمكانية منح فرصة أكبر للعناصر الشابة لتفادي الإرهاق نتيجة ضغط المباريات، قال مورايس إنه يريد منح الفرصة لجميع اللاعبين ولا سيما الشباب، لكن البعض قد يرى الصورة أبسط من ذلك بعكس الجهاز الفني، موضحاً أن الدفع بالشباب يتطلب الكثير من العوامل والأمر أكثر تعقيداً مما يبدو عليه للجماهير والإعلام وخاصة أن النادي ينافس على أكثر من جبهة، وسنرى كيف سنتعامل مع الأمر في المستقبل.



يذكر أن الوحدة لم يخسر في الجولات الأربع الماضية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويمتلك في رصيده 10 نقاط، والوصول إلى النقطة الـ13 يضمن له التأهل إلى دور الستة عشر.