الوحدة يستقبل السد القطري بطموح حسم التأهل



يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، نظيره السد القطري، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمنافسات منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة تتجدد بين البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الوحدة، والإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب السد.

ورغم أن المباراة هي الأولى بين الوحدة والسد تحت قيادة المدربين إلا أنها ليست الأولى التي تجمع مورايس ومانشيتي، وجهاً لوجه، إذ تواجها على الدكة الفنية عندما كان مورايس مساعداً لمواطنه مورينهو في ريال مدريد وتشيلسي، ومانشيني على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي.



وتولى مانشيني قيادة السد مؤخراً خلفاً للإسباني المقال فيليكس سانشيز، على خلفية سوء النتائج، وسبق للوحدة والسد أن التقيا في أبوظبي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2015، وفاز السد بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بتعادل مثير 4-4.

وتعد المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة للوحدة الساعي إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أهمها ضمان التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق في البطولة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السعودي المتصدر، والوصول إلى النقطة 13 يعني حسم تأهله إلى الدور التالي.



ويدخل الوحدة المباراة بسجل خالٍ من الهزائم هذا الموسم في آسيا بعدما حقق ثلاثة انتصارات من الفوز على الاتحاد السعودي والدحيل القطري وناساف الأوزبكي، وتعادل مع تراكتور الإيراني. كما يسعى الوحدة إلى مواصلة سلسلة عدم الخسارة للمباراة الـ29 على التوالي في جميع المسابقات، إضافة إلى تجاوز التعادل مع دبا في الجولة الثامنة بالدوري المحلي وخسارة نقطتين ثمينتين.

وسيحاول مورايس إيجاد حل لمشكلة تراجع الفاعلية الهجومية للفريق، رغم أنه يصنع العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين وهو ما بدا واضحاً في مباراته مع دبا الأخيرة، لكن أكثر ما يقلق الجهاز الفني ضغط المباريات، إلا أنه يعول على الخبرات التي يمتلكها المتمثلة في عمر خريبين، ودوسان تاديتش، ولوكاس بيمنتا.



في المقابل، تمثل المباراة الظهور الأول لمانشيني مع السد قارياً، ويسعى إلى محاولة إنقاذ الفريق في ظل نتائجه المخيبة في البطولة الآسيوية بعد أن حصد نقطتين فقط من أربع مباريات، بالهزيمة في مباراتين والتعادل في مثلهما، ما يعني ضرورة العودة من أبوظبي بالفوز للتمسك بآمال التأهل.