استعاد فريق العروبة المركز الثالث من فريق بالم سيتي بعد الفوز على ضيفه البطائح 2-1 خلال المباراة التي أقيمت في ختام الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، أحرز ثلاثي العروبة اهداف المباراة التي بدأها المدافع سينسا جولاسك بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة الثالثة وعدل للعروبة خوليو سيزار في الدقيقة 18، وخلال الشوط الثاني احرز ويليسول اوليفيرا هدف الفوز الغالي في الدقيقة 76.

ليرفع العروبة رصيده الى 20 نقطة بفارق الأهداف عن فورت فيرتوس الذي تمكن من تحقيق المفاجأة بالفوز على دبا الفجيرة في عقر الدار بهدف اللاعب عيسى على العوير في الدقيقة 3، ليعود فورت فيرتوس الى دبي بالعلامة الكاملة ويرفع رصيده الى 20 نقطة ،فيما بقى دبا برصيد 15 نقطة في المركز التاسع، والبطائح برصيد 8 نقاط في المركز 13.