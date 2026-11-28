اعتلى فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، مستغلاً غياب فريق العربي عن خوض مواجهات الأسبوع الـ 11، وجاء تفوق «صقور الإمارات» على حساب جاره «العنيد» الجزيرة الحمراء بعد الفوز عليه بصعوبة بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع.

بكّر فريق الجزيرة الحمراء بهدف السبق عبر اللاعب محمد يوسف في الدقيقة 53 وعادل للصقور لوكاس روشا «ق 64» والذي عاد مجدداً وأحرز هدف الفوز الغالي لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليرفع الإمارات رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد الخاسر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، قاد المدرب الوطني سليمان البلوشي فريقه الجديد دبا الحصن إلى تحقيق فوز عريض على الذيد في عقر الدار بنتيجة 3-1 خلال مواجهات اليوم الثاني من الأسبوع الحادي عشر لدوري الدرجة الأولى أحرز الثلاثية كل من جواو فيتور، أحمد نبيل، وعليون ندور، في الدقائق 54،77،79، وأحرز هدف الذيد اللاعب غريغوري روشا في الدقيقة 52 ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس وهو نفس رصيد الذيد الذي تراجع سابعاً.

وفي اللقاء الثالث، فرط فريق الاتفاق في تقدمه على ضيفه الحمرية بهدف اللاعب حمدان باسويدان في الدقيقة 25، وعدل إبراهيم محمد للحمرية خلال الشوط الثاني ليصل الحمرية برصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، والاتفاق إلى 5 نقاط، متخلياً عن المركز الأخير لفريق سيتي صاحب النقاط الأربع.

وتُختتم مباريات الجولة، غداً الأحد، بمواجهتين تجمع الأولى بين العروبة الرابع برصيد 17 نقطة بضيفه البطائح الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويلاقي دبا الفجيرة الثامن بـ 15 نقطة فريق فورت فيرتوس الخامس بـ 17 نقطة في مواجهة صعبة على الفريقين.

وتُختتم مباريات الجولة، الأحد، بمواجهتين تجمع الأولى بين العروبة الرابع برصيد 17 نقطة بضيفه البطائح الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويلاقي دبا الفجيرة الثامن بـ 15 نقطة فريق فورت فيرتوس الخامس بـ 17 نقطة في مواجهة صعبة على الفريقين.