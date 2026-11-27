استعاد الفجيرة ذاكرة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز مهم خارج ملعبه بعد تفوقه على سيتي بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، أحرز هدفي الفجيرة كل من ساندر بنبشير وإسماعيل سونكو في الدقائق 58 - 64 - 84 ليرفع الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وظل سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة ثانية، تمكن بالم سيتي من تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تفوقه على فريق غلف يونايتد بنتيجة 3-1 سجل منها عبدالله ديابي هدفين واديبا جيمس في الدقائق 4 - 15 - 62 وأحرز لغلف يونايتد اللاعب قيس الصفدي 39، ليحتل بالم سيتي المركز الثالث بشكل مؤقت بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، في حين تجمد رصيد الخاسر عند 9 في المركز الحادي عشر، وأكمل غلف اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب لوكاس مارتينيز بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.

وتقام، غداً السبت، ثلاث مواجهات تجمع الإمارات الوصيف برصيد 21 نقطة بمضيفه الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 9 نقاط في ديربي رأس الخيمة، ويحل دبا الحصن بقيادة مدربه الجديد سليمان البلوشي ضيفاً على الذيد الخامس برصيد 16 نقطة، ويستقبل الاتفاق صاحب المركز الأخير بأربع نقاط فريق الحمرية الثامن برصيد 14 نقطة.

وتُختتم مباريات الجولة، الأحد، بمواجهتين تجمع الأولى بين العروبة الرابع برصيد 17 نقطة بضيفه البطائح الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويلاقي دبا الفجيرة السادس بـ 15 نقطة فريق فورت فيرتوس الخامس بـ 17 نقطة في مواجهة صعبة على الفريقين.