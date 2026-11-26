تنطلق غداً الجمعة مواجهات الأسبوع الـ 11 من دوري الدرجة الأولى بمباراتين، إذ ترفع فرق المسابقة شعار الفوز وحصد النقاط خلال المواجهات السبع التي تقام على مدار ثلاثة أيام.

ويتصدر العربي جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه الإمارات برصيد 21 نقطة، ثم العروبة وفورت فيرتوس في المركزين الثالث والرابع برصيد 17 نقطة لكل منهما، وعلى مستوى قاع الترتيب يأتي الاتفاق في المركز الأخير، وسيتي قبله في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط لكلا الفريقين.



وفي المباراة الأولى، يتطلع بالم سيتي الوافد الجديد صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة لمواصلة مشوار الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، عندما يحل ضيفاً على فريق غلف يونايتد، بقيادة المدرب الإسباني إنيستا، والذي يقبع في المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، حيث يسعى رفاق اللاعب السنغالي موسى ماريغا، كابتن بالم سيتي، إلى حصد النقاط الثلاث للتربع على المركز الثالث ولو مؤقتاً.



وفي المباراة الثانية، يحاول سيتي وضيفه الفجيرة تعويض فقدان النقاط في الجولة الماضية بعد تلقي الفجيرة هزيمة ثقيلة على أرضية ملعبه أمام جاره العروبة بنتيجة 3-1 وخسارة سيتي أمام بالم سيتي بنتيجة 2-1.

وتقام بعد غد السبت، ثلاث مواجهات تجمع الإمارات الوصيف برصيد 21 نقطة بمضيفه الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 9 نقاط في ديربي رأس الخيمة، ويحل دبا الحصن بقيادة مدربه الجديد سليمان البلوشي ضيفاً على الذيد الخامس برصيد 16 نقطة، ويستقبل الاتفاق صاحب المركز الأخير بأربع نقاط فريق الحمرية الثامن برصيد 14 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة الأحد، بمواجهتين تجمع الأولى بين العروبة الثالث برصيد 17 نقطة بضيفه البطائح الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويلاقي دبا الفجيرة السادس بـ 15 نقطة فريق فورت فيرتوس الرابع بـ 17 نقطة في مواجهة صعبة على الفريقين.