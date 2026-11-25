وصل عدد ضحايا مدربي أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة» إلى 5 مدربين منذ انطلاقة الموسم الحالي، في مؤشر واضح على حجم الضغوط، التي تواجه الأجهزة الفنية، ورغبة إدارات الأندية في تصحيح المسار سريعاً، وعدم منح المدربين وقتاً طويلاً في حال استمرار تراجع النتائج.

وكان اليوناني نيكولاوس كولومبوراس مدرب دبا الحصن السابق آخر الضحايا بعد إقالته من تدريب الفريق، بسبب تذبذب النتائج خلال الجولات الماضية من دوري الدرجة الأولى، إذ فضلت إدارة النادي إنهاء ارتباطها مع المدرب لعدم تحقيق تطلعات الفريق.

وقررت إدارة دبا الحصن تعيين المدرب الوطني، سليمان البلوشي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لكولومبورداس، إذ ينتظر أن يبدأ مهمته مع الفريق بالمواجهة المرتقبة أمام الذيد والمقررة 28 نوفمبر الجاري، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وبدأت مقصلة مدربي «الهواة» في الموسم الحالي، برحيل محمد الجالبوت عن تدريب البطائح، والاستعانة بالمدرب المغربي سعيد شخيت لقيادة الفريق، فيما شهد نادي دبا الفجيرة إنهاء مهمة مدربه العراقي، غازي الشمري، وتعيين آلين هورفات، مدرب الظفرة السابق، خلفاً له، في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، وتحسين نتائجه في المسابقة.

كما طالت التغييرات الفنية فريق الجزيرة الحمراء، الذي استغنى عن مدربه بدر الدين الإدريسي، وقرر إسناد المهمة إلى المدرب المواطن وليد الشحي، كما تعاقد سيتي مع المدرب محمد الرئيسي، الذي تولى المهمة نيابة عن عبد الله الأحمدي، مدير الفريق الأول، الذي عاد لموقعه مديراً للفريق الأول، لتتواصل بذلك حركة التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية في عدد من أندية المسابقة.

وفي ظل استمرار تذبذب نتائج بعض الفرق تبدو مقصلة الإقالات مرشحة لحصد مزيد من الضحايا، خلال الجولات المقبلة، ما لم تنجح الأجهزة الفنية الحالية في تصحيح المسار، واستعادة ثقة إدارات الأندية، لتبقى النتائج العامل الحاسم في تحديد مستقبل المدربين.