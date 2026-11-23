بعد مرور كل جولة تزداد الإثارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مستوى الفرق التي تبحث عن البقاء في قمة الترتيب لتكون على مقربة من خطف بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين أو الأندية الأخرى التي تبحث عن طوق نجاة للبقاء ضمن دوري «الهواة»، وذلك لتجنب الهبوط إلى هاوية دوري الدرجة الثانية.

وخلال مواجهات الجولة العاشرة وخلال 7 مباريات تم تسجيل 16 هدفاً، وأشهر الحكام 41 بطاقة ملونة، كما أحكم العربي قبضته الحديدية على الصدارة بعد اكتساحه للجزيرة الحمراء برباعية جعلته يحافظ على فارق النقطة مع فريق الإمارات المتفوق على الاتفاق بصعوبة بهدف، ليحافظ العربي على الصدارة بـ22 نقطة والإمارات وصيفاً بـ21 نقطة، ويأتي من خلفهم فريقي العروبة وفورت فيرتوس برصيد 17 نقطة في المركزين الثالث والرابع، ومن ثم يأتي الذيد خامساً بـ16 نقطة ثم دبا الفجيرة وبالم سيتي بـ15 نقطة لكليهما.

محلك سر

وعلى مستوى قاع الترتيب فالوضعية لا تزال «محلك سر» باحتلال سيتي للمركز الرابع عشر والاتفاق الخامس عشر «الأخير» برصيد 4 نقاط لكل فريق، وبات فريق الاتفاق الذي يقوده الإيطالي ماريو بالوتيلي مهدداً بالهبوط إذا لم يتم التدارك في الجولات المقبلة وتبدو فرصة البقاء قائمة بشرط إيقاف النزيف والذي أضاع على الفريق 21 نقطة خسرها رفاق بالوتيلي والذي خاض 9 مواجهات حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها والهزيمة في 7 مواجهات.

في وقت لعب فيه سيتي 10 مباريات خسر 8، وفاز في واحدة وتعادل في مثلها، ويأتي فريق البطائح في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويعد فريق الراقي ليس بعيداً عن مراكز الهبوط، حاله حال الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد، ولكليهما 9 نقاط لتدخل الفرق الخمسة دائرة الهبوط، لكن الفرصة تبقى قائمة أمام الأجهزة الفنية للتدارك وحصد مزيد من النقاط في قادم الجولات.

ويتصدر اللاعب ياسين بنطيب نجم فريق العربي صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف بعد إحرازه ثنائية من أهداف فريقه الأربعة في مرمى الجزيرة الحمراء، يليه 6 لاعبين برصيد 5 أهداف.

تنطلق مواجهات الأسبوع الـ11 يوم 27 الجاري بمباراتين في الأولى يلتقي سيتي بفريق الفجيرة، وغلف يونايتد ضد بالم سيتي، ويوم 28 تقام ثلاث مواجهات تجمع الإمارات بمضيفه الجزيرة الحمراء في ديربي رأس الخيمة، ويحل دبا الحصن ضيفاً على الذيد، والاتفاق يستقبل الحمرية، وتختتم مباريات الجولة يوم 29 بمواجهتين في الأولى يلاقي دبا فريق البطائح ودبا الفجيرة في مواجهة فورت فيرتوس، وسيكون العربي المتصدر في الراحة الأسبوعية.