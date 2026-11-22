شدد فريق الإمارات «الوصيف» الخناق على العربي المتصدر بعد أن تمكن «الصقور» من تحقيق فوز صعب على الاتفاق بهدف اللاعب نور زرقان، الذي جاء في الدقيقة 74 ليرفع الإمارات رصيده إلى 21 نقطة خلف العربي 22 نقطة، فيما بقى الاتفاق الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرده لاعبه دوغلاس سوزا بقى في مركزه الأخير بأربعة نقاط.

تمكن العروبة من حسم نتيجة الديربي ضد مضيفه الفجيرة بعد الفوز عليه في عقر الدار بنتيجة 3-1، جاءت عن طريق خوليو سيزار وتيكورا تراوري، بابكر سيي في الدقائق 6، 19، 87 وأحرز يتيمة الفجيرة ساندر بنبشير في الدقيقة 79 ليرفع العروبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فورت فيرتوس الذي يملك نفس الرصيد.

شهدت نتائج هذه الجولة التي جرت خلال اليومين الماضيين فوز العربي الذي عزز صدارته للدوري على الجزيرة الحمراء بنتيجة 4-1، كما فاز الذيد على مضيفه الحمرية بهدف واستعاد بالم سيتي نغمة الانتصارات بعد تحقيق فوز صعب على سيتي 2-1 وتعادل دبا الحصن ودبا الفجيرة سلبياً إلى جانب تعادل فورت فيرتوس وغلف يونايتد 1-1.