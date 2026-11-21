حسم التعادل مباراتي اليوم الثاني من دوري الدرجة الأولى «الهواة» ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، بعد انتهاء مباراة دبا الحصن ودبا الفجيرة بالتعادل السلبي ليرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس ودبا الحصن 13 نقطة في المركز التاسع، كما انتهت المباراة الثانية بين فورت فيرتوس وغلف يونايتد بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم لفورت فيرتوس لاعبه مسيح دايدو في الدقيقة 44 وعادل لغلف يونايتد اللاعب فيرناندو لوكاس ق 83، ليصل فورت فيرتوس برصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وغلف يونايتد إلى 9 نقاط في المركز الـ 11، وتختتم مواجهات الجولة غداً الأحد بمباراتين، في الأولى يستقبل الإمارات الوصيف بـ 18 نقطة على ملعبه في رأس الخيمة فريق الاتفاق صاحب المركز الأخير بأربع نقاط، فيما يشهد ملعب الفجيرة مواجهة الديربي بين الفجيرة والعروبة ويملك العروبة 14 نقطة والفجيرة 12 نقطة.

وشهدت نتائج الأمس فوز العربي الذي عزز صدارته للدوري على الجزيرة الحمراء بنتيجة 4-1، كما فاز الذيد على مضيفه الحمرية بهدف واستعاد بالم سيتي نغمة الانتصارات بعد تحقيق فوز صعب على سيتي 2-1.