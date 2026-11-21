خطف الجزيرة تعادلاً بطعم الفوز من ملعب خورفكان بعد نهاية المباراة المثيرة بين الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، على اثر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم خورفكان بهدف السبق عبر البديل ريلانو ساركي في الدقيقة 65، وعادل للجزيرة فينسيوس ميلو في الوقت بدل الضائع 90+6 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الجزيرة الى 18 نقطة في الصدارة، وخورفكان إلى 9 نقاط متقدماً نحو المركز التاسع.

ساد الحذر الشديد معظم فترات الشوط الأول من المباراة ولم يستفد الضيوف من الضربات الركنية التي تجاوزت خمسة خلال شوط واحد مع صمود دفاع خورفكان والحارس احمد حمدان الذي تصدى لكل الهجمات من قبل رفاق النجم البرازيلي مالكوم والذي فرضت عليه رقابة محكمة من قبل مدرب خورفكان كريسمير ريذتش، حيث ظل مالكوم نجم الجزيرة معزولاً طوال الوقت مفتقداً التمويل والمساندة من بقية زملائه، وكاد برونو ان يريح جمهور فخر أبوظبي بتسديدة صاروخية وجدت حارس خورفكان نجم الشوط الأول لها بالمرصاد، وفي الوقت بدل الضائع وجد مالكوم فرصة على طبق من ذهب والمرمى خالٍ الا انه أطاح بها خارج المرمى برعونة اثارت استغراب مدرب الجزيرة كوزمين لينتهى شوط اللاعبين بتعادل سلبي.

مع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن خورفكان من اشعال اللقاء بعد تسجيل لاعبه البديل ريلانو ساكي هدف اللقاء الأول مستفيداً من التمريرة السحرية لزميله طارق تيسودالي في الدقيقة 65، وكاد لاعب الجزيرة فينسيوس ميلو ان يفسد فرحة جمهور خورفكان بهدف السبق بعد أن حول اللاعب احد العرضيات بلعبة مقصية «باكورد» تعملق احمد حمدان في صدها بطريقة نالت تصفيق جمهور الفريق وجهازه الفني، وفي الوقت بدل الضائع وبعد أن ظن الجميع ان الجزيرة في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى في الدوري ظهر فينسيوس ميلو واطلق قذيفة صاروخية فشلت كل محاولات حارس خورفكان في صدها هدف تعادل جاء في الوقت القاتل وانتهت عليه المباراة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.