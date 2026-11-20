يحل فريق الجزيرة ضيفاً على خورفكان، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة 16:45 غداً بملعب الراحل صقر بن محمد القاسمي، يتطلع الفريقان للظفر بالنقاط وإسعاد الجمهور، ويسعى الروماني كوزمين، مدرب الجزيرة، لتأمين صدارته للدوري ومواصلة نغمة الانتصارات مع فخر أبوظبي، وذلك بالوصول إلى 20 نقطة مع ضرورة الحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم بمرور 7 جولات حقق فيها الفوز في خمس والتعادل في مباراتين، في المقابل رفع لاعبو خورفكان شعار الفوز واستعادة النغمة إذ يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والهزيمة في 4 مواجهات.

بدوره، حذر كريسمير ريزيتش، مدرب خورفكان، لاعبي فريقه من مواجهة الجزيرة متصدر الدوري، والذي لم يتعرض لأي خسارة في المسابقة حتى اللحظة مشيراً إلى أن الجزيرة يملك لاعبين بجودة عالية، لكن ذلك لا يمنع خورفكان من تحقيق نتيجة إيجابية مع ضرورة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وأتمنى حضور جماهير مدينة خورفكان ودعمهم للفريق خلال هذه المباراة المهمة، ولفت ريزيتش إلى جاهزية لاعبي الفريق للمباراة، وحضورهم الذهني العالي لمواجهة فريق بحجم الجزيرة.

وكان الجزيرة قد حقق الفوز على الوصل في الجولة الماضية قبل التوقف بنتيجة 2-1 وهي النتيجة ذاتها التي تخطى بها خورفكان مضيفه حتا.

وانتهت المواجهة الوحيدة بين الفريقين هذا الموسم ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» بفوز الجزيرة بنتيجة 2-0.