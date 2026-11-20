اعتلى الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين «مؤقتاً» بعد فوزه على مضيفه كلباء بثلاثية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة، الذي يواجه خورفكان، غداً السبت، فيما تجمد رصيد كلباء عند 8 نقاط في المركز التاسع.

أحرز ثلاثية الشارقة شيكنا دومبيا (11) ولابا كودجو «هدفين» في الدقيقتين 82 و87.

دخل الشارقة المباراة بقوة، وتقدم مبكراً عن طريق دومبيا الذي حوّل كرة ثابتة نفذها لياندرو برأسية في الشباك.

بعد الهدف استشعر لاعبو كلباء خطورة الموقف، وهددوا مرمى الشارقة عبر بنجامين تيتي الذي حاول الوصول لشباك الحارس عادل الحوسني في أكثر من مناسبة، لكن دون أن تسفر محاولاته عن جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، ضغط كلباء في محاولة لإدراك التعادل، سنحت فرصة محققة لأحمد نورالله، لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 63.

وكاد البديل حارب عبدالله يسجل الهدف الثاني للشارقة بعد أن راوغ أكثر من لاعب وسدد كرة ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 70.

وأثمرت تبديلات خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، عن زيادة غلة الأهداف، إذ نجح البديل لابا كودجو في تسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال 6 دقائق، بعدما استقبل عرضية خالد الظنحاني، حوّلها باقتدار في شباك الحارس سلطان المنذري، فيما جاء الهدف الثالث برأسية مستفيداً من عرضية حارب عبدالله، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للشارقة خطف به صدارة الدوري «مؤقتاً».