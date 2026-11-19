تنطلق مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» غداً الجمعة، بإقامة ثلاث مواجهات عند الساعة 16:45، وتبرز من خلال هذه الجولة مباريات الديربي التي تزيد من حرارة المباريات، ويتصدر ديربي الفجيرة والعروبة المشهد، إلى جانب ديربي الساحل الشرقي بين دبا الحصن ودبا الفجيرة، وديربي إمارة الشارقة بين الحمرية والذيد.

وبالعودة إلى المباريات، يخوض العربي متصدر الترتيب برصيد 19 نقطة اختباراً جديداً أمام الجزيرة الحمراء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فيما يلتقي الحمرية السادس برصيد 14 نقطة مع جاره الذيد السابع برصيد 13 نقطة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بينما يستقبل بالم سيتي الثامن برصيد 12 نقطة ضيفه سيتي، الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ويتطلع العربي إلى مواصلة مسيرته الإيجابية والمحافظة على موقعه في قمة الترتيب، وعدم السماح لأي مفاجأة بعرقلة طموحاته، عندما يستضيف الجزيرة الحمراء، حيث يدخل أصحاب الأرض المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو الانتصار الذي أعاد الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية وعزز موقعه في الصدارة. في المقابل، يدخل الجزيرة الحمراء اللقاء بعد غيابه عن منافسات الجولة الماضية بسبب الراحة الأسبوعية، ويأمل في الظهور بصورة قوية والخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر.

تقارب

وفي المواجهة الثانية، تتجه الأنظار إلى ديربي إمارة الشارقة الذي يجمع الحمرية بجاره الذيد، في لقاء يحمل أهمية مضاعفة للفريقين، نظراً للتقارب في النقاط والمراكز، حيث يتطلع الحمرية إلى استثمار عاملي الأرض والمعنويات من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، بعدما اكتفى بالتعادل أمام دبا في الجولة الماضية، ليهدر نقطتين كانتا كفيلتين بتعزيز موقعه في جدول الترتيب. أما الذيد فيدخل المواجهة بحثاً عن التعويض واستعادة توازنه، عقب خسارته أمام الإمارات الوصيف في الجولة الماضية، ويسعى إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب جاره.

أما المباراة الثالثة فتجمع بالم سيتي وسيتي في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يأمل بالم سيتي في استعادة توازنه بعد خسارته أمام العروبة بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وفي المقابل، يدخل سيتي اللقاء تحت ضغط النتائج، بعد خسارته أمام فورت فيرتوس بهدف دون رد جاء في الوقت القاتل.

وتتواصل منافسات الجولة السبت بإقامة مباراتين، حيث يلتقي دبا الحصن مع جاره دبا الفجيرة في مواجهة أخرى تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، فيما يستضيف فورت فيرتوس فريق غلف يونايتد، في لقاء يتطلع خلاله الطرفان إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة تحسين موقعيهما في جدول المسابقة. ويسدل الستار على مواجهات الأسبوع العاشر يوم الأحد بإقامة مباراتين، تتصدرهما قمة ديربي إمارة الفجيرة التي تجمع الفجيرة بالعروبة، ويستقبل الإمارات فريق الاتفاق.