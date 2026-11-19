يستقبل فريق كلباء على أرضية ملعبه جاره الشارقة في ديربي جماهيري مرتقب لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء غد الجمعة، ويسعى كل فريق لتجنب الأخطاء، وتحقيق الفوز، والظفر بالنقاط الثلاث، وتعتبر المواجهة هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، حيث يسعى كلباء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الانتصار على الفريق الضيف، ومغادرة مركزه الحالي «التاسع» برصيد 8 نقاط، وفي المقابل يسعى الشارقة الوصيف برصيد 15 نقطة لمواصلة استعادة توازنه، بعدما حقق فوزاً مهماً على شباب الأهلي في الجولة الماضية قبل التوقف، وهو الانتصار الذي جعل الشارقة يصعد نحو وصافة الترتيب، لذلك تبدو الرغبة كبيرة وسط الفريقين بتحقيق الفوز.

بدوره قال المدرب الإسباني فيكتور سانشيز، المدير الفني لكلباء: «المباريات الكبيرة تمنح الفريق دافعاً إضافياً، وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، واجهنا في بداية الموسم العديد من الفرق القوية، والمنافسة على المراكز المتقدمة، مشيراً إلى أن فريقه ظل في عدد من المباريات يتقدم في النتيجة، لكننا لم ننجح في تحويل ذلك إلى انتصارات، ونسعى لاتخاذ الخطوة المقبلة بحصد النقاط كاملة، ولفت إلى أن الشارقة من الفريق القوية والمنظمة، ويتميز بالصلابة الدفاعية والسرعة والخطورة في التحولات الهجومية، وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام منافس يمتلك جودة فنية عالية ويقدم مستويات مميزة، ونوه بأن طموح النمور مواصلة التطور والحفاظ على التوازن والثبات في الأداء، والمنافسة بقوة لتحقيق النتيجة الإيجابية».

من جهته قال جوزيه مورايس، مدرب الشارقة: «الفريق يدرك صعوبة المهمة، وندخل المواجهة بطموح الفوز، والعودة من الساحل الشرقي بالنقاط، نحترم إمكانات كلباء، وعلى لاعبي الشارقة التركيز طوال وقت اللقاء».

كما ألمح إلى أن فريقه واجه صعوبات بعد انضمام 9 لاعبين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف، فضلاً عن عودة لوان بيريرا مصاباً، وسنعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة، وتابع: «رغم تفشي الإصابات إلا أن الفريق يتطور خطوة بخطوة، أثق باللاعبين وبقدرتهم على مواصلة التحسن، والمنافسة في تحقيق الانتصارات».