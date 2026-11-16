سارة حسنين تحقق الإنجاز وتقود رويال إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد

كتبت المدربة سارة حسنين، المدير الفني لفريق رويال، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، قصة نجاح جديدة في ملاعب كرة القدم الإماراتية، بعدما قادت فريقها إلى تحقيق الفوز على ماراكوجا بنتيجة 3-1، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد، في إنجاز لافت يُضاف إلى مسيرتها التدريبية، ويؤكد حضور العنصر النسائي في الساحة الكروية.

ونجحت حسنين في تحقيق إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المدربات، بعدما أصبحت أول مدربة تقود فريقاً إلى تجاوز الدور التمهيدي والتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة، متفوقة على العديد من المدربين الرجال، لتسجل اسمها في سجل الإنجازات الرياضية، وتفتح الباب أمام المزيد من النجاحات النسائية في ملاعبنا.

وعلى صعيد المنافسات، شهد الدور التمهيدي من كأس الاتحاد إقامة 30 مباراة، حفلت بالإثارة والغزارة التهديفية، بعدما بلغ إجمالي الأهداف المسجلة 99 هدفاً، ليقترب من حاجز الـ100 هدف، في مؤشر يعكس النزعة الهجومية التي طغت على معظم المواجهات، فيما أشهر الحكام 95 بطاقة ملونة، في ظل الندية والتنافس الكبيرين بين الفرق المشاركة.

وأسفرت نتائج الدور التمهيدي عن مواجهات متنوعة في دور الـ32، والذي يقام اعتباراً من 8 يناير المقبل بمواجهات مرتقبة تجمع الإمارات مع البطائح، الذي يُنتظر أن يكون من أقوى مواجهات هذا الدور، إلى جانب مواجهة دبا الفجيرة مع فورت فيرتوس «أولى»، فيما يلتقي الصقور العربية «ثالثة» مع فورت فيرتوس «ثانية»، وجينتوس إف سي مع ريد كاسل، والعربي مع الهير، وسيركل فوتبول مع مودرن سبورت، وسيتي مع الرمس، كما يلتقي رويال مع الصقور العربية «ثانية»، ويستقبل بالم سيتي، حامل اللقب، فريق جرانادوس، فيما يواجه الحمرية فريق سيتي «أولى»، والجزيرة الحمراء الاتحاد، ويلاقي ياس فريق مصفوت، ويلتقي الحصن مع الفتح إف سي، والفجيرة مع الاتفاق «ثالثة»، والعين «الأكاديمية» مع أي إس إيه، فيما يستضيف الاتفاق «أولى» فريق جي ريدز.