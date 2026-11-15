التعادل يحسم مباراة كلباء وشباب الأهلي في كأس «أديب»

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة مباراة كلباء وضيفه شباب الأهلي ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من بطولة كأس مصرف ابوظبي الإسلامي«أديب»، بكر كلباء بهدف السبق عبر ركلة جزاء نفذها بنجامين تيتي في الدقيقة 45+5 وعدل لشباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقة 50 ليصل شباب الأهلي برصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس مناصفة مع الوحدة، ويرفع كلباء رصيده 4 نقاط في المركز الثامن متساوياً مع الشارقة.

وعن مجريات اللقاء استمرت النتيجة السلبية خلال الشوط الأول حتى الوقت بدل الضائع، الذي شهد احتساب ركلة جزاء لكلباء بعد عرقلة حارس شباب الأهلي خالد السناني للمهاجم كارلوس، ليحتسبها الحكم يوسف الجسمي عقب العودة لتقنية الفيديو. وتقدم بنجامين تيتي لتنفيذ الركلة، إلا أن السناني تصدى لها في المحاولة الأولى، قبل إعادتها بسبب تقدمه عن خط المرمى، لينجح تيتي في تسجيل الهدف عند الدقيقة 50+5، منهياً الشوط الأول بتقدم كلباء.

مع انطلاقة الشوط الثاني، أدرك شباب الأهلي التعادل سريعاً عبر ماتيوس ليما في الدقيقة 50، مستفيداً من عرضية متقنة لزميله كاسكاردو. وكاد الضيوف أن يحرزوا الهدف الثاني في الدقيقة 70، لكن حارس كلباء سلطان المنذري أنقذ مرماه ببراعة من تسديدة قوية لبيسيرا داخل منطقة الجزاء ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد على مستوى النتيجة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.