العين يستعيد ذاكرة الانتصارات ويعبر حتا بهدف تراوري في كأس «أديب»

استعاد العين نغمة الانتصارات في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب مضيفه حتا بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب عبدالكريم تراوري في الدقيقة 62، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم إلى المركز الثامن، واضعاً حداً لسلسلة نتائجه السلبية في المسابقة، والتي شهدت خسارتين وتعادلاً وحيداً، ليجدد آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمرحلة الثانية. في المقابل، واصل «الإعصار الحتاوي» معاناته بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر، ليبتعد خطوة إضافية عن دائرة المنافسة على التأهل.

وفرض العين سيطرته على مجريات الشوط الأول، مستحوذاً على الكرة بنسبة بلغت 69%، مستفيداً كذلك من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، الذين أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16، عقب إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبدالله البلوشي، بسبب اعتدائه على لاعب العين نيانغ دون كرة. ورغم الأفضلية الواضحة والزيادة العددية، لم يتمكن الفريق العيناوي من ترجمة سيطرته إلى أهداف، حيث غابت الفاعلية الهجومية أمام المرمى، ولم يحسن لاعبوه استثمار الفرص التي سنحت لهم، في ظل التماسك الدفاعي لحتا والتألق اللافت لحارسه مرزوق البدواوي، الذي تصدى لأكثر من محاولة، ليحافظ على نظافة شباكه وينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، رفع العين من نسق أدائه، وظهر بصورة أكثر فاعلية في الثلث الهجومي، ليكثف ضغطه بحثاً عن هدف فك الشفرة، وهو ما دفع مدربه فلاديمير إيفيتش إلى إجراء تغييرات هجومية، بإشراك الثلاثي حسين رحيمي ومحمد عباس وكاكو، في محاولة لتعزيز القوة الهجومية ومنح الفريق مزيداً من الحلول في الثلث الأخير.

ولم يحتج كاكو إلى وقت طويل لترك بصمته، إذ نجح ومن أول لمسة له في صناعة هدف التقدم العيناوي، بعدما أرسل تمريرة متقنة على رأس زميله عبدالكريم تراوري، الذي أحسن التعامل معها فأسكن الكرة الشباك، رغم محاولة حارس حتا مرزوق البدواوي التصدي لها، معلناً عن الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 62 وهو الهدف الذي انتهى عليه اللقاء.