كلباء وشباب الأهلي.. لقاء تصحيح المسار في كأس «أديب»

يحل شباب الأهلي ضيفاً على كلباء في تمام الساعة 19:30 مساء الأحد ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، يملك شباب الأهلي الذي يحتل المركز السادس 5 نقاط بعد الفوز على يونايتد والتعادل في مباراتين أمام حتا والنصر، فيما يملك كلباء الثامن 4 نقاط جمعها بتحقيق الانتصار على خورفكان والتعادل أمام العين والخسارة ضد الوصل، ويتطلع الفريقين إلى تصحيح المسار في المسابقة والتقدم أكثر نحو المربع الذهبي.

وتعتبر مواجهة الأحد الأولى بين الفريقين خلال الموسم الكروي الحالي إذا وضعنا في الاعتبار عدم لقائهما في دوري أدنوك للمحترفين حيث تقرر المواجهة المرتقبة بينهما يوم 30 ديسمبر المقبل.

من جهته، قال فيكتور سانشيز مدرب كلباء: مواجهة شباب الأهلي في الجولة الرابعة من كأس أديب ستكون صعبة وقوية أمام منافس ويمتلك إمكانات كبيرة ويضم عناصر مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، ويمتلك حلولاً وأنماط لعب متنوعة.

ونوه إلى أن خسارة شباب الأهلي في آخر مباراتين لا تقلل من قوته، مستشهداً بقدرته على تحقيق الفوز أمام منافسين أقوياء في وقت سابق، وتابع: كلباء يمتلك الطموح والدافع لتقديم مباراة قوية واستثمار فرصته في الذهاب بعيداً في المسابقة داعياً إلى ضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بالعلامة الكاملة، والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور المقبل والذي يمثل حافزاً إضافياً للفريق لتقديم أفضل ما لديه أمام فريق بحجم الفرسان.

بدوره وصف أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أن مباراة كلباء تمثل فرصة ذهبية لمنح بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية فرصة المشاركة خلال فترة توقف الدوري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين الذين يغيبون بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية. وأشار المدرب إلى أن الفريق حصل على وقت جيد للتدريب استمر لأسبوع، وتابع: نسعى لتقديم مباراة جيدة وتحقيق تطلعات جمهور الفرسان.