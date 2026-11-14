الظفرة يلحق بعجمان الخسارة الأولى في كأس «أديب»

ألحق فريق الظفرة الهزيمة الأولى بضيفه عجمان بعد الفوز عليه بهدف دون رد ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة، ليضع الظفرة أول ثلاث نقاط في رصيده، متقدماً إلى المركز الحادي عشر، فيما بقي عجمان برصيد 9 نقاط في المركز الثاني، وسجل هدف الظفرة في شباك «البرتقالي» اللاعب محمد الحمادي في الدقيقة 58.

جاء الشوط الأول دون المستوى المأمول، في ظل الحذر التكتيكي الذي فرض نفسه على أداء الفريقين، حيث غابت المبادرة الهجومية والسرعة في بناء الهجمات، وظهر الأداء باهتاً في معظم فتراته، وكأن المباراة أشبه بتقسيمة تدريبية بين الطرفين. كما تعددت الأخطاء والتمريرات غير الدقيقة من اللاعبين، ولم يشهد الشوط فرصاً حقيقية تهدد مرمى الفريقين، لتغيب الإثارة والفاعلية الهجومية، وينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، في انعكاس واضح للأداء الذي قدمه الفريقان.

مع انطلاقة الشوط الثاني، حاول عجمان كسر حالة الجمود الهجومي، وكاد أن يفتتح التسجيل عندما مرر وليد أزارو كرة على طبق من ذهب لزميله محمد جمعة، الذي وجد نفسه في موقع مناسب أمام المرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة العرضية، وأطاح بها خارج الخشبات الثلاث بطريقة غريبة، مهدراً فرصة ثمينة لمنح فريقه التقدم.

جاء رد الظفرة سريعاً، حيث نجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 58، مستفيدين من إحدى الركلات الركنية التي نفذها كريم البركاوي بإتقان، ليرتقي لها محمد الحمادي ويحولها برأسية رائعة إلى داخل الشباك، وسط محاولات من عبدالله التميمي حارس عجمان للإمساك بالكرة، إلا أنها أفلتت من يديه واستقرت في المرمى، معلنة عن هدف التقدم لفارس الظفرة.

منح الهدف لاعبي الظفرة دفعة معنوية كبيرة، فظهر الفريق بصورة أفضل على المستوى الهجومي، وبدأ في البحث عن تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ يضمن له الابتعاد بالنتيجة، وكاد سوري كابي أن يضيف الهدف الثاني بعدما وجد نفسه في وضعية مثالية داخل منطقة الجزاء، إلا أن يقظة دفاع عجمان حالت دون وصول الكرة إلى الشباك، لينقذ مرماه من هدف محقق ويعيد البرتقالي إلى أجواء اللقاء.

في المقابل، كثف عجمان محاولاته خلال الدقائق الأخيرة، وفرض حصاراً هجومياً على منطقة الظفرة، سعياً لإدراك التعادل وإنقاذ نقطة على أقل تقدير، مستفيداً من تراجع أصحاب الأرض إلى المناطق الخلفية واعتمادهم على تأمين النتيجة والمحافظة على تقدمهم، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ويخرج بفوز ثمين بهدف دون مقابل، حارماً عجمان من مواصلة نتائجه الإيجابية، وملحقاً به خسارته الأولى في المسابقة.