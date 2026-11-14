ريزيتش: خورفكان هدفه الفوز الأول في كأس «أديب»

يتطلع قريق خورفكان لتحقيق فوزه الأول في مسابقة كأس مصرف ابوظبي الإسلامي «أديب»، وذلك عندما يحل ضيفاً على الوحدة في أبوظبي، حيث يحتل خورفكان المركز«الثالث عشر» قبل الأخير بلارصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام فرق كلباء والجزيرة والوصل، ويطمح رجال المدرب الصربي كريسمير ريزيتش لمصالحة جماهير خورفكان والعودة من ملعب الوحدة بالعلامة الكاملة رغم صعوبة المهمة أمام «العنابي».

بدوره، أكد المدرب كريسمير ريزيتش المدير الفني لفريق خورفكان أن مباراة الوحدة في الجولة الرابعة من كأس «أديب» ستكون مثيرة للاهتمام، في ظل رغبة الفريقين في تقديم مستوى فني جيد، مشيراً إلى أن المواجهة تحمل العديد من الجوانب الإيجابية، على غرار المباريات الأخيرة التي خاضها فريقه وشهدت تسجيل عدد من الأهداف، الأمر الذي يعزز التوقعات بمباراة حافلة بالإثارة والندية وأشار الى انه لمس رغبة وسط اللاعبين بتحقيق الفوز الأول في المسابقة وسيخوض اللاعبين اللقاء بمعنويات الفوز في الدوري على حتا في الجولة الماضية.

وأوضح ريزيتش أن الجهاز الفني قد يمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، والاستفادة من جميع العناصر المتاحة، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات تمثل فرصة مهمة أمام اللاعبين لإظهار إمكاناتهم والحصول على دقائق لعب إضافية.

وشدد مدرب الفريق على أن طموحهم يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً أن الفريق سيدخل المواجهة بجدية وتركيز كبيرين، مع السعي إلى تقديم أداء مقنع واستثمار الفرص المتاحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المباراة.