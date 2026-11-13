حتا والعين يبحثان عن الفوز الأول في كأس «أديب»

يبحث حتا والعين عن فوزهما الأول في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، عندما يلتقي الفريقان مساء غد السبت، في الساعة السابعة والنصف، على ملعب حمدان بن راشد بنادي حتا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وخاض كل فريق ثلاث مباريات في المسابقة دون تحقيق أي انتصار، إذ خسر العين أمام الوصل وعجمان بنتيجة 2-3 في المباراتين، وتعادل مع كلباء 2-2، ليحصد نقطة واحدة من أصل تسع نقاط ممكنة.

في المقابل، تعادل حتا مع شباب الأهلي 2-2، قبل أن يخسر أمام يونايتد 2-3، والنصر 1-4، ليكتفي هو الآخر بنقطة واحدة.

ومع انطلاق الجولة الرابعة، يتطلع الفريقان إلى تحقيق انتصارهما الأول، والإبقاء على حظوظهما في التأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة.

وأكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، تمسك فريقه بفرص التأهل، مشدداً على أن هدفه العودة من حتا بالنقاط الثلاث.

وقال إيفيتش: «بدايتنا لم تكن جيدة في المسابقة، ولم نتمكن من حصد سوى نقطة واحدة من أصل تسع نقاط كانت متاحة. طموحاتنا كانت مختلفة منذ انطلاق البطولة، ولا تزال أمامنا ثلاث مباريات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المواجهات السابقة».

وأشار إلى أن مباراة الغد ستكون الأولى بين العين وحتا هذا الموسم، مضيفاً: «حتا فريق منظم ويتمتع بروح تنافسية، لكننا ذاهبون لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، مع كامل الاحترام لأصحاب الأرض».

وتابع: «المباراة ستكون صعبة ومعقدة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز الأول في المسابقة، خصوصاً أن فرصة التأهل لا تزال قائمة».

وأوضح إيفيتش أن بطولة كأس «أديب» تمثل فرصة جيدة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة في الدوري والبطولة الآسيوية التي يخوضها العين.

من جانبه، أكد وليد عبيد، مدرب حتا، جاهزية فريقه للمواجهة، محذراً من الاستهانة بالعين بسبب موقعه الحالي في ترتيب المسابقة.

وقال: «لا ينبغي أن ننخدع بمركز العين الحالي في كأس أديب، إذ يشارك في معظم مباريات البطولة بالفريق الثاني. العين فريق كبير يمتلك لاعبين ذوي جودة عالية وخبرة كبيرة، ويتمتع بالانسجام والاستقرار الفني منذ نحو عامين، ما يتطلب منا إغلاق المساحات في المناطق الخطرة للخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «نسعى إلى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ليكونوا جاهزين متى سنحت لهم فرصة المشاركة».

وأشار مدرب حتا إلى أن نتائج الفريق الأخيرة لا تعبر عن مستواه الفني، موضحاً أن نتيجتي آخر مباراتين لا تعبران عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، بعدما استحوذ الفريق على الكرة وظهر بصورة جيدة خلال معظم فترات اللعب، دون أن ينجح في تحقيق النتائج التي يستحقها، مؤكداً رضاه عن المستوى الفني.

وتابع: «كرة القدم تحتمل جميع النتائج، وفي اعتقادي أن الحظوظ قبل انطلاق المباراة متساوية، وتبقت لنا ثلاث مباريات سنقاتل في كل مباراة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

وكشف وليد عبيد عن غياب عدد من اللاعبين عن المواجهة، أبرزهم بيدرو، وطحنون الزعابي، وأيمن رشوق، وكاوا باستيان، وحمدان البشر، إلى جانب بعض اللاعبين المعارين من العين، الذين لن يتمكنوا من المشاركة أمام ناديهم الأصلي.