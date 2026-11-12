18مباراة تدشن منافسات كأس الاتحاد



تنطلق، غداً الجمعة، منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وتقام في اليوم الأول للمنافسات 18 مباراة، بمختلف ملاعب الدولة، إذ كانت القرعة التي أجريت قبل أيام أسفرت عن مواجهات متباينة بين جميع الفرق المشاركة.

وتُقام جميع أدوار البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على ملعب أحد طرفي المباراة، باستثناء المباراة النهائية، التي تُقام على ملعب محايد.

ووفقاً لنظام المسابقة يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي، فيما تتواصل المنافسات عبر الأدوار الإقصائية وصولاً إلى المباراة النهائية، التي ستحدد هوية بطل كأس الاتحاد للموسم الحالي.

وتشهد مباريات الغد مواجهات تجمع بين كل من، دبا الحصن والعروبة، الفجيرة والشهامة، أكاديمية العين ضد يونايتد، الإمارات وفرانك، دبا مع ديزرت فالكون، العربي ضد فونيكس يونايتد، الحمرية ضد غلف يونايتد، الجزيرة الحمراء والوحدة، سيتي ضد نوفا استار، فورت فيرتوس أولى ضد بريسشن، جولدن استار وريد كاسل، غلف يونايتد ضد الاتحاد، إيرش يلاقي الاتفاق، بينونة ضد فورت فيرتوس، جي ريدز ضد رمال الصحراء، الصقور العربية ضد المدينة واندرز، باس ضد أولمبيك، مودرن سبورت في مواجهة يلاقي أميرالد.



وأكد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، أن الاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يولي اهتماماً كبيراً بمسابقاته المحلية، ويحرص على تطويرها، بالتعاون مع الأندية والشركاء، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني، وتعزيز التنافس بين الفرق المشاركة.

وقال، إن البطولة تبدأ رحلة جديدة من تاريخها هذا الموسم، متمنياً التوفيق لجميع الأندية المشاركة، وأن تشهد المنافسات مستويات فنية مميزة وروحاً رياضية، تعكس تطور كرة القدم في الدولة.



تجدر الإشارة إلى أن فريق بالم سيتي 365 كان قد توج بطلاً للنسخة الجديدة من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، التي نظمها اتحاد الكرة، خلال الموسم الماضي بعد فوزه على حتا 4-1، بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة النهائية.