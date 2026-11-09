الكراسي الموسيقية تتصدر دوري الهواة و18 هدفاً حصيلة الجولة التاسعة

تصدرت لعبة الكراسي الموسيقية منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب ختام مباريات الجولة التاسعة، بعدما شهدت الصدارة تبادلاً بين الإمارات والعربي خلال 24 ساعة، إلى جانب تغييرات في ترتيب الفرق بالمراكز التالية، فيما سجلت الجولة 18 هدفاً، وأشهر الحكام 36 بطاقة ملونة.

واعتلى الإمارات قمة الترتيب مؤقتاً برصيد 18 نقطة، عقب فوزه الصعب على الذيد بنتيجة 2-1، قبل أن يستعيد العربي الصدارة بعد مرور 24 ساعة، بفوزه الكبير على الاتفاق بثلاثية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، وسط فرحة جماهير أم القيوين التي تتطلع إلى تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ولم تقتصر التغييرات على المركزين الأول والثاني، بل امتدت إلى بقية المراكز المتقدمة، بعدما نجح فورت فيرتوس، الملقب بـ«الحصان الأسود»، في التقدم إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما تراجع الذيد، الذي كان يحتل المركز الثالث قبل انطلاق الجولة، إلى المركز السابع.

وتأتي خلف فورت فيرتوس ثلاثة فرق برصيد 14 نقطة لكل منها، هي العروبة ودبا الفجيرة والحمرية، التي تحتل المراكز من الرابع إلى السادس على الترتيب.

وفي وسط جدول الترتيب، تتساوى فرق بالم سيتي ودبا الحصن والفجيرة برصيد 12 نقطة لكل منها، فيما يحتل الجزيرة الحمراء المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، يليه البطائح وغلف يونايتد برصيد 8 نقاط لكل منهما.

ويتذيل سيتي والاتفاق الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، عقب خسارة الأول أمام فورت فيرتوس، والثاني أمام العربي.

أهداف وبطاقات

شهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 18 هدفاً، فيما أشهر الحكام 36 بطاقة ملونة خلال المواجهات.

وعلى مستوى الهدافين، يتقاسم بهاء سيف، لاعب الإمارات، وجوناتان لاثيا، مهاجم دبا الفجيرة، صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ديربيات منتظرة

تنطلق منافسات الجولة العاشرة يوم 20 نوفمبر الجاري، وتقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد أربع مواجهات تجمع فرقاً متقاربة جغرافياً، إذ يلتقي الحمرية مع جاره الذيد، ويستقبل الفجيرة فريق العروبة في إحدى أبرز مباريات الجولة، فيما يواجه دبا الحصن جاره دبا الفجيرة في لقاء مرتقب.

ويستضيف بالم سيتي فريق سيتي في دبي، بينما يلتقي العربي المتصدر مع الجزيرة الحمراء، ويستقبل الإمارات فريق الاتفاق، في إطار سعي فرق المقدمة إلى مواصلة المنافسة على الصدارة.