العروبة والفجيرة يستعيدان نغمة الانتصارات في دوري «الهواة»

استعاد ثنائي إمارة الفجيرة نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد تحقيق العروبة نتيجة الفوز على بالم سيتي بنتيجة 2-0، وفوز الفجيرة خارج ملعبه على البطائح بنتيجة 2-1 في ختام مواجهات الأسبوع التاسع للمسابقة.

في اللقاء الأول الذي أقيم على أرضية ملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة انتظر أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني لافتتاح عداد الأهداف عبر اللاعب شيفيت شيفتيني في الدقيقة 68، واتبعه ويلسول أوليفيرا بالهدف الثاني في الدقيقة 78، وفي آخر دقائق اللقاء المباراة طرد حكم اللقاء لاعب بالم سيتي أديبا جيمس، لتنتهي المواجهة بفوز مستحق للعروبة بهدفين دون رد ليرفع أخضر الفجيرة رصيده إلى 14 نقطة متقدماً نحو المركز الرابع، في وقت تراجع فيه الخاسر للمركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على أرضية ملعب البطائح في الشارقة عاد الفجيرة بالعلامة الكاملة إثر فوزه الصعب على الراقي بنتيجة 2-1 تبادل في إحرازهما كل من باتريك دانيال وساندر بنبشير 71، 81، وأحرز يتيمة البطائح سيكو ليجا في الدقيقة 86 ليصل الفجيرة برصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد البطائح عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

وكانت النتائج التي أقيمت في اليومين الماضيين أسفرت عن فوز العربي على الاتفاق بنتيجة 3-0، وفوز الإمارات على الذيد بنتيجة 2-1، وتعادل دبا والحمرية بهدف لكل فريق وغلف يونايتد والحصن 2-2 وفوز فورت فيرتوس على سيتي بهدف دون رد.

وكانت النتائج التي أقيمت في اليومين الماضيين أسفرت عن فوز العربي على الاتفاق بنتيجة 3-0، وفوز الإمارات على الذيد بنتيجة 2-1، وتعادل دبا والحمرية بهدف لكل فريق وغلف يونايتد والحصن 2-2، وفوز فورت فيرتوس على سيتي بهدف دون رد.