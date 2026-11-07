خورفكان يُسقط حتا في عقر داره ويظفر بالنقاط الثلاث

عاد خورفكان بالزاد كاملاً من ملعب مضيفه حتا، بعدما نجح في التغلب بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد «النسور» ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم إلى 7 نقاط في المركز العاشر، مناصفة مع يونايتد الذي يتقدم بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد حتا عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، لتزداد معاناة «الإعصار» في ظل تواجده ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. وسجل هدفي خورفكان على مدار الشوطين الأرجنتيني بيدرو بافلوف وطارق تيسودالي من ركلة جزاء في الدقيقتين 27 و50، في حين أحرز هدف حتا النجم التونسي سيف الدين الجزيري 88.

واتسمت الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول بالحذر والانضباط التكتيكي من الجانبين، مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب، وغياب المحاولات الهجومية الخطرة حتى الدقيقة 21 التي شهدت أول تهديد حقيقي لحتا، عندما وصلت الكرة إلى فراس بالعربي في وضعية مناسبة أمام المرمى، إلا أن الأخير لم يحسن استثمار الفرصة، وسدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى حارس خورفكان أحمد حمدان.

ومن أول محاولة هجومية منظمة للنسور، تمكن الأرجنتيني بيدرو بافلوف من منح فريقه هدف التقدم، بعدما تابع إحدى الكرات التي أبعدها دفاع حتا، وأطلق تسديدة قوية اصطدمت بساق المدافع برونو، قبل أن تغير اتجاهها وتغالط حارس المرمى إبراهيم عيسى، لتستقر داخل الشباك معلنة عن الهدف الأول لخورفكان في الدقيقة 27، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء يوسف الجسمي ركلة جزاء لمصلحة خورفكان، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، إثر تعرض طارق تيسودالي للعرقلة من حارس حتا، وتولى اللاعب تنفيذ الركلة بنجاح، واضعاً الكرة في الشباك، ومضاعفاً تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 50.

وحاول حتا العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، فكثف من محاولاته الهجومية وضغط على مرمى خورفكان، بحثاً عن هدف يعيد به المواجهة إلى نقطة البداية، وينجح سيف الدين الجزيري من تقليص الفارق من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 88، وينتهي اللقاء بفوز خورفكان بنتيجة 2-1.