الإمارات يحلق بصدارة «الهواة» مؤقتاً.. وتعادل «خاسر» لدبا والحمرية

انفرد فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بشكل مؤقت إثر فوزه الصعب خارج القواعد على الذيد بنتيجة 2-1 في افتتاحية الأسبوع التاسع، بكّر صاحب الأرض بهدف السبق عن طريق الحساني تامبورا في الدقيقة 12 وعدل للإمارات لوكاس فيرناند قبل نهاية الشوط الأول، وخلال شوط اللاعبين تمكن بهاء فيصل من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 62 ليرفع الإمارات رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة قبل مباراة العربي والاتفاق المقامة غداً السبت، وتجمد رصيد الذيد عند 13 نقطة في المركز.

في مباراة ثانية، خطف فورت فيرتوس ثلاث نقاط غالية من معقل سيتي بعد أن حقق الفوز عليه بهدف دون رد غبر اليخاندرو غوميز الذي سجله في آخر دقائق المباراة التي شهدت حالتي طرد من كل فريق بعد أن غادر لاعب سيتي جود نيوس في الدقيقة 8 إلى جانب موسى ندياي في الدقيقة 26، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة متساوياً مع العربي «الوصيف» الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف وبقي سيتي برصيد 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

كما انتهت مباراة دبا الفجيرة وضيفه الحمرية على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز للحمرية الذي بادر بالتسجيل لاعبه كوادجو كوفي 13، وعدل للنواخذة جوناتان لاتثيا في الدقيقة 59، وأكمل دبا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله سعيد في الدقيقة 83 ليرفع كل فريق رصيده إلى 14 نقطة.

وتتواصل المباريات غداً السبت، إذ يرحل العربي لملعب الاتفاق «الأخير» بحثاً عن استعادة الصدارة التي استقرت بحوزة الإمارات، فيما يلاقي غلف يونايتد فريق دبا الحصن، وتختتم الجولة الأحد بمواجهة العروبة مع بالم سيتي، والبطائح يلاقي الفجيرة في الشارقة، فيما يخلد غلف يونايتد للراحة الأسبوعية.