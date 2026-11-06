حتا وخورفكان.. الفوز شعار الفريقين لدخول منطقة الأمان في «دورينا»

يتطلع فريقا حتا وخورفكان إلى تحقيق الفوز ومغادرة قاع الترتيب عندما يلتقي الفريقان مساء غدٍ السبت على أرضية ملعب حمدان بن راشد في حتا وذلك عند الساعة السابعة والنصف، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل خورفكان الفريق الضيف المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط وحتا خلفه مباشرة بفارق نقطة، إذ يملك الإعصار 3 نقاط من 6 مباريات.

وتعتبر مباراة غدٍ السبت الأولى للمدرب المواطن وليد عبيد المدير الفني لحتا الذي خلف المدرب السابق ألكسندر داليتش والذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري وتعرضه لخمسة هزائم، في وقت فاز فيه خورفكان في مباراة وتعادل في مثلها وخسر في 4 مواجهات سابقة.

بدوره، أكد المدرب وليد عبيد جاهزية حتا للمباراة، مشيراً إلى أنه يتوقع مباراة صعبة أمام منافس يمر بنفس ظروف حتا، لافتاً إلى أن خورفكان من الفرق المتطورة في الدوري خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرة، إلى جانب مهاجم يتمتع بإمكانات عالية، مشيراً إلى أن الفوز الذي حققه في المباراة الأخيرة منح اللاعبين دفعة معنوية وثقة كبرى، ونتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعنا في جدول الترتيب.

وتابع وليد عبيد: ركزنا خلال التحضيرات على تعزيز التماسك الدفاعي، والمواجهات الفردية، والتحولات الهجومية والدفاعية، إلى جانب الجوانب الذهنية، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، من الضروري تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة، لأن إهدارها قد يؤثر في نتيجة المباراة.

وقال وليد عبيد: نعد جماهيرنا بأن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد وعطاء، خاصة أننا نخوض المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الإعصار.

بدوره أكد مدرب خورفكان كريسمير ريزيدتش أهمية تحقيق الفوز على حتا، والعودة من ملعب الإعصار بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظ البقاء في دوري المحترفين، وألمح إلى أن الفريقين حققا الفوز ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة وضمنا التواجد في دور الثمانية، ولذلك يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية وأن يسعى كل طرف لانتزاع الفوز لمغادرة مراكز المؤخرة.