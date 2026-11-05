3 مواجهات «كسر عظم» تفتتح الجولة التاسعة لدوري «الهواة»

تنطلق، غداً الجمعة، مواجهات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بإقامة 3 مباريات «كسر عظم»، تجمع الذيد بضيفه الإمارات، ويستقبل دبا الفجيرة فريق الحمرية، وسيتي أمام فورت فيرتوس سيتي، ويوم السبت يرحل العربي المتصدر لملعب الاتفاق «الأخير»، فيما يلاقي غلف يونايتد فريق دبا الحصن، وتختتم الجولة، الأحد، بمواجهة العروبة لبالم سيتي، والبطائح يلاقي الفجيرة في الشارقة، فيما يخلد غلف يونايتد للراحة الأسبوعية.

وفيما يتعلق بتفاصيل مباريات الغد، التي تقام عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء في المواجهة الأولى يدخل الإمارات الوصيف برصيد 15 نقطة مباراة الذيد منتشياً بفوزه في الجولة الماضية أمام دبا بثلاثية نظيفة، جعلت الفريق يقلص الفارق بينه وبين العربي المتصدر إلى نقطة، وفيما يتعلق بفريق الذيد صاحب الأرض والجمهور، والذي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة فقد استعاد الفريق نغمة الفوز بعد تجاوزه خارج الأرض عقبة فريق العربي متصدر الترتيب بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، لينفرد بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن كل من دبا وفورت فيرتوس والحمرية، وهى الفرق الثلاثة التي تملك جميعها 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية يلاقي دبا الفجيرة فريق الحمرية في مباراة فك ارتباط النقاط، وخسر دبا أمام الإمارات، فيما تعادل الحمرية مع غلف يونايتد بهدف لكل فريق، ولا مجال للتفريط في مزيد من النقاط وسط معسكر كل فريق.

وفي اللقاء الثالث يرحل فورت فيرتوس «الحصان الأسود» للمسابقة نحو ملعب سيتي اف سي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط في وقت يملك فيه فورت فيرتوس 13 نقطة، وقامت كل الفرق برفع شعار الفوز في المواجهات السبع، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل الجماهير، التي تعول على فرقها في حصد النقاط الثلاث، وتحسين مركزها في سلم الترتيب.